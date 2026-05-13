हनी सिंह की जिंदगी का सबसे बकवास गाना, 2 घंटों में तैयार हुआ सॉन्ग, दर्शकों ने बना दिया ऑलटाइम सुपरहिट

Honey Singh Blue Hai Paani: गायक यो यो हनी सिंह ने एक बार अपने सबसे कम पसंदीदा गाने को लेकर खुलकर बात की थी. उन्होंने बताया कि एक गाना सिंगर ने महज 2 घंटे में लिख दिया था, जिसे वो सबसे बकवास गाना कहते हैं. लेकिन उस सॉन्ग पर दर्शकों ने इतना प्यार बरसाया कि वह सुपरहिट बन गया था.

कौन सा है वो गाना?

वो गाना कोई और नहीं, बल्कि ‘ब्लू है पानी पानी’ है, जिसे हनी सिंह मात्र 2 घंटे में तैयार कर दिया था. सिंगर हनी सिंह ने लल्लनटॉप में दिए इंटरव्यू में बताया था कि ये गाना सबसे बकवास गाना है. उन्होंने कहा, ‘मेरे जीवन में अब तक लिखा सबसे बेवकूफी भरा गाना ब्लू है पानी पानी है. ये कोई गाना है? आज ब्लू है पानी पानी और दिन भी सनी सनी. ये कोई गाना है, बकवास है ये तो. सच्ची बताऊं तो सारे गाने देखो, तकु है कोई? अगर गाने की बात की जाए, तो ‘ब्राउन रंग’ मुझे समझ में आता है, ये बहुत ही सुकून से लिखा हुआ है और ब्लू आइज़ भी अच्छा है.’

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हनी सिंह ने आगे क्या कहा?

गायक ने आगे कहा कि लुंगी डांस और पार्टी ऑल नाइट जैसे गाने भी उतने ही हास्यास्पद हैं. उन्होंने कहा, ‘पता नहीं क्या कर रहा था मैं और लोगों ने इन गानों पर मुझे अपार प्रेम दिया.’

इन गानों से बनाया दीवाना

हनी सिंह के चार्ट-टॉपिंग हिट गाने क्लबों से लेकर शादियों और चुनिंदा प्लेलिस्ट तक हर जगह बजते हैं. इन गानों की लिस्ट में ब्राउन रंग, ब्लू आइज़, अंग्रेज़ी बीट, हाई हील्स और लुंगी डांस जैसे गाने तुरंत प्रशंसकों के चहेते बन गए. इसके अलावा देसी कलाकार, लव डोज़ और डोप शॉप जैसे गानों ने उनकी लोकप्रियता को और भी मजबूत किया, जिन्हें ऑनलाइन लाखों बार देखा गया.

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