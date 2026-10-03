Home > मनोरंजन > डिप्रेशन, अकेलापन और मौत की दुआ! फिर कैसी Yo Yo Honey Singh ने किया इंडस्ट्री में कमबैक? अब खतरे में Badshah

डिप्रेशन, अकेलापन और मौत की दुआ! फिर कैसी Yo Yo Honey Singh ने किया इंडस्ट्री में कमबैक? अब खतरे में Badshah

Yo Yo Honey Singh Journey: एक समय था जब हनी सिंह हर जगह थे. इस दौर में वो म्यूज़िक चार्ट पर छाए हुए थे, लगातार बॉलीवुड हिट गाने दे रहे थे, सुपरस्टार्स के साथ टूर कर रहे थे और ऐसी शोहरत पा रहे थे जिसका ज़्यादातर आर्टिस्ट सिर्फ सपना देखते हैं.

By: Heena Khan | Published: October 3, 2026 12:12:47 PM IST

yo yo honey singh
yo yo honey singh


Yo Yo Honey Singh Journey: एक समय था जब हनी सिंह हर जगह थे. इस दौर में वो म्यूज़िक चार्ट पर छाए हुए थे, लगातार बॉलीवुड हिट गाने दे रहे थे, सुपरस्टार्स के साथ टूर कर रहे थे और ऐसी शोहरत पा रहे थे जिसका ज़्यादातर आर्टिस्ट सिर्फ सपना देखते हैं. लेकिन 2014 की ज़बरदस्त कामयाबी के पीछे एक ऐसा मोड़ था जिसने उन्हें जल्द ही पूरी तरह से लाइमलाइट से दूर कर दिया. सालों बाद, सिंगर ने 2019 की उस रात के बारे में बताया जब बाइपोलर डिसऑर्डर और नशे की लत से अपनी लड़ाई के दौरान, वो टूट गए थे और भगवान से मौत मांगी थी.

बाइपोलर डिसऑर्डर से अपनी लड़ाई पर हनी सिंह

बता दें कि ABTalks पॉडकास्ट पर बात करते हुए, सिंह ने बताया कि बाइपोलर डिसऑर्डर, नशे की लत और अकेलेपन से अपनी लड़ाई के दौरान, वो एक ऐसे पॉइंट पर पहुँच गए थे जहाँ उन्होंने भगवान से मौत की भीख माँगी थी. सिंगर ने कहा कि वो सालों तक नास्तिक थे, लेकिन वो पल आखिरकार वो टर्निंग पॉइंट बन गया जिसने उन्हें ‘जीने का मकसद’ दिया. 2014 में अपने करियर के पीक पर, सिंह ने अपना एल्बम देसी कलाकार रिलीज़ किया था, रियलिटी शो इंडियाज़ रॉ स्टार को जज किया था, शाहरुख खान के साथ टूर किया था और पंजाबी फिल्म तू मेरा 22 मैं तेरा 22 में एक्टिंग की थी. उस दौर को याद करते हुए, सिंह ने कहा, “मैं यो यो हनी सिंह था, उस समय इंडिया का सबसे बड़ा सुपरस्टार. लेकिन फिर मुझे बाइपोलर डिसऑर्डर के लक्षण दिखे.’

You Might Be Interested In

सिंगर ने बताया कि लगभग एक दशक पहले, उन्होंने खुद को दुनिया से पूरी तरह अलग कर लिया था. उन्होंने कहा कि उन्होंने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया, लोगों से बात करना बंद कर दिया और खुद को टेलीविज़न, रेडियो, इंटरनेट और मीडिया से काट लिया. उन्होंने कहा, “मैं बात भी नहीं कर रहा था.’

ड्रग्स के आदि हो गए थे हनी सिंह 

सिंह ने नशे की लत से अपनी लड़ाई के बारे में भी खुलकर बात की, उन्होंने माना कि वो दो साल से ड्रग्स के आदी थे, बिना यह जाने कि इसने उन पर कितना गहरा असर डाला है. उन्होंने कहा, “मुझे नहीं पता था कि यह मुझ पर हावी हो रहा है. यह मुझे कंट्रोल कर रहा था.” बाइपोलर डिसऑर्डर को शब्दों में पूरी तरह समझाना नामुमकिन बताते हुए, सिंह ने कहा कि इस बीमारी से बहुत डर, शक और चिंता होती थी. उन्होंने आगे कहा कि उस दौरान, उन्होंने स्पिरिचुअलिटी को छोड़ दिया, जबकि उनके परिवार ने उन्हें विश्वास की ओर मुड़ने के लिए हिम्मत दी थी. उस समय को याद करते हुए, सिंह ने कहा कि उनकी माँ अक्सर घर पर प्रार्थनाएँ बजाती थीं, इस उम्मीद में कि वह ठीक हो जाएँगे, लेकिन उन्होंने ऐसा करने से मना कर दिया. उन्होंने कहा, “मुझे लगता था कि मैंने ही यो यो हनी सिंह को बनाया है. मैंने ही सब कुछ किया है.”

रसिक दुलारी के बाद महिला और बच्चा गायब! आखिर Premanand Maharaj के आश्रम में ये क्या चल रहा है?

हनी सिंह ने भगवान से मौत माँगने पर कहा

सिंगर ने कहा कि टर्निंग पॉइंट 2019 में एक रात आया. सिंह के मुताबिक, उन्होंने पहले भगवान पर विश्वास न करने के लिए उनसे माफ़ी माँगी और कहा, “अब, तुम जो भी हो, जैसे भी दिखते हो, मैं तुम्हारी इज़्ज़त करना शुरू करूँगा क्योंकि मुझे तुमसे कुछ चाहिए.” उन्होंने बताया कि उस समय वह जो चाहते थे वह मौत थी क्योंकि वह अपनी मेंटल हालत से पूरी तरह थक चुके थे. सिंह ने कहा, “मैं खुद से तंग आ चुका था. उस रात मैंने मौत मांगी,” और आगे कहा, “मुझे मौत नहीं मिली. मुझे जीने का मकसद मिला.”

Tags: badshahbollywoodhoney singh
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

कौन हैं लवीना टंडन? कास्टिंग काउज पर किया चौंकाने वाला...

October 2, 2026

IRCTC में टिकट कैसे कैंसिल करें?

October 2, 2026

युजवेंद्र चहल की गर्लफ्रेंड लिस्ट

October 2, 2026

गया ही नहीं, 8 जगहों पर भी कर सकते हैं...

October 2, 2026

बाली में नुसरत भरूचा का हुआ एक्सीडेंट

October 1, 2026

सबसे सस्ता लोन कहां मिलेगा?

October 1, 2026
डिप्रेशन, अकेलापन और मौत की दुआ! फिर कैसी Yo Yo Honey Singh ने किया इंडस्ट्री में कमबैक? अब खतरे में Badshah

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

डिप्रेशन, अकेलापन और मौत की दुआ! फिर कैसी Yo Yo Honey Singh ने किया इंडस्ट्री में कमबैक? अब खतरे में Badshah
डिप्रेशन, अकेलापन और मौत की दुआ! फिर कैसी Yo Yo Honey Singh ने किया इंडस्ट्री में कमबैक? अब खतरे में Badshah
डिप्रेशन, अकेलापन और मौत की दुआ! फिर कैसी Yo Yo Honey Singh ने किया इंडस्ट्री में कमबैक? अब खतरे में Badshah
डिप्रेशन, अकेलापन और मौत की दुआ! फिर कैसी Yo Yo Honey Singh ने किया इंडस्ट्री में कमबैक? अब खतरे में Badshah
डिप्रेशन, अकेलापन और मौत की दुआ! फिर कैसी Yo Yo Honey Singh ने किया इंडस्ट्री में कमबैक? अब खतरे में Badshah