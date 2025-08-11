मासूम शर्मा के बाद Honey Singh और Karan Aujla पर गिरी गाज, अपने गानों में किया ऐसा कांड…डंडा लेकर पीछे दौड़ा महीला आयोग

Honey Singh Controversy: बॉलीवुड सिंगर यो यो हनी सिंह और पंजाबी गायक करण औजला की मुश्किलें काफी बढ़ती नजर आ रही हैं। दोनों के गानों को लेकर पंजाब महिला आयोग ने स्वत: सज्ञान लिया है। इस मामले में आज 11 अगस्त, सोमवार को दोनों गायकों को पेश होने का निर्देश दिया गया है। दरअसल, हनि सिंह के मिलेनियम गाने को लेकर महिला आयोग ने आपत्ति जताई थी। साथ ही उन्होंने पंजाब पुलिस के डीजीपी को चिट्ठी भी लिखी थी। इस चिट्ठी में हनी सिंह के खिलाफ जांच की मांग की गई थी। आज हनी सिंह को पेश होने का निर्देश दिया गया है।

करण औजला की भी बढ़ी मुश्किलें

वहीं करण औजला के गाने MF Gabru को लेकर भी विवाद बना हुआ है। इस गाने में भी महीलाओं के लिए आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। उन्हें भी 11 जुलाई को पेश होने का निर्देश दिया गया है। बता दें कि यह पहली बार नहीं है कि हनी सिंह के गाने पर विवाद हुआ हो। इससे पहले साल 2019 में भी गाने को लेकर भी मुश्किलों में फंस गए थे। पंजाब महिला आयोग की चेयरपर्सन मनीषा गुलाटी ने क्रिमिनल केस दर्ज करने की मांग की है।

पहले भी हो चुका है विवाद

साल 2019 में यह गाना काफी पॉपूलर हुआ था। मनीषा गुलाटी ने इस गाने में अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया है। पंजाब महिला आयोग ने डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को लिखे पत्र में लिखा कि- ‘मखना’ में ‘मैं हूं वुमनाइजर’ शब्द का इस्तेमाल पर आपत्ति है।

