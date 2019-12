View this post on Instagram

Today's (3/12/2019) Precap Of Yeah Rishtey Hain Pyaar Ke…👌👍😰😊 ….. Very Painful Moment For Mishbhir 😭😰💞 … A Nanko Kab Badhalegaa??🤔🤪🧐 ____________________________________ For All The Latest Updades & Episodes Available In @shaik.ayesha080 With Subtitles… #yehrishteyhainpyaarke #yrhpk #angrychorni #abirrajvansh #abirmishti #abir #rhesha #mishbir #mishti #shaheersheikh #shaheerfans #kuku #shaheerasabir #rheaasmishti #rheasharma #mishbirlove #mishtiabir #ritvik_arora #ajibrajvansh #rhea #mishir #rheshah #abeer #tellymiraccle #shaheerrhea #ritvikarora #mishbeer #mishbirmoment #abeerrajvansh #supershaheera