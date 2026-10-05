Home > मनोरंजन > ‘ये रिश्ता क्या कहलाता है’ फेम मोहसिन खान बने दूल्हा, तमन्ना संग किया निकाह; सोशल मीडिया पर छाई कपल की खूबसूरत तस्वीर

‘ये रिश्ता क्या कहलाता है’ फेम मोहसिन खान बने दूल्हा, तमन्ना संग किया निकाह; सोशल मीडिया पर छाई कपल की खूबसूरत तस्वीर

Mohsin Khan Wedding: बीते रविवार यानी 4 अक्टूबर को टीवी एक्टर मोहसिन खान ने तमन्ना के संग निकाह कर लिया. उन्होंने अपने निकाह की तस्वीर शेयर की, जो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रही है.

By: Kamesh Dwivedi | Published: October 5, 2026 12:26:52 PM IST

मोहसिन खान ने तमन्ना संग किया निकाह
मोहसिन खान ने तमन्ना संग किया निकाह


‘ये रिश्ता क्या कहलाता है’ फेम मोहसिन खान ने तमन्ना संग अपनी शादी की झलकियां शेयर कर फैंस को सरप्राइज कर दिया. रविवार को उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक तस्वीर पोस्ट की, जिसमें वह तमन्ना को प्यार से गले लगाते नजर आए. देखें दोनों की तस्वीरें. 

मोहसिन खान ने शेयर की तस्वीर

मोहसिन खान ने तमन्ना के साथ तस्वीर शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, ‘द डे, माशाअल्लाह.’ उनकी पोस्ट पर फैंस ने जमकर प्यार लुटाया. किसी ने दोनों को परफेक्ट कपल बताया, तो किसी ने शादी की बधाई देते हुए कहा कि दोनों साथ में बेहद खूबसूरत लग रहे हैं. एक फैन ने लिखा कि फॉरेवर कपल ऐसा ही दिखते हैं. इस फोटो में मोहसिन ने सफेद और काले रंग का टक्सीडो पहना था, जबकि उनकी दुल्हन तमन्ना, मल्टी-कलर लहंगा पहने नजर आईं. 

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कपल की डांस करते हुए कई वीडियो हो रहे वायरल 

मोहसिन खान के फैन क्लब ने निकाह की कई तस्वीरें और वीडियो शेयर किए हैं. इनमें कपल डांस करते नजर आए, जबकि एक वीडियो में वह परिवार के साथ मस्ती करते दिखे. इन वीडियोज और तस्वीरों को फैंस काफी पसंद कर रहे हैं. 

कब की थी सगाई?

मोहसिन खान और तमन्ना ने अगस्त 2026 में अपनी सगाई की घोषणा की. उस समय, मोहसिन ने समारोह से तस्वीरें साझा कीं और एक भावनात्मक नोट लिखा. मोहसिन की बेगम तमन्ना, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से नहीं हैं.

यह खबर भी पढ़ें: Hanuman Ansh Day 59 BOC: रिलीज के 59 दिनों बाद भी सिनेमाघरों में छाई है ‘हनुमान अंश’, रविवार को फिल्म ने की शानदार कमाई; जानें…

Tags: Mohsin KhanMohsin Khan MarriageMohsin Khan Wedding
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