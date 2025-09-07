Ashish Kapoor का होगा ‘मर्दानगी’ टेस्ट, 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे गए एक्टर

Ashish Kapoor Sent To 14 Day Judicial Custody: टीवी एक्टर आशीष कपूर (Ashish Kapoor) की मुश्किलें और बढ़ती जा रही है। एक्टर को दिल्ली (Delhi Court) की एक अदालत ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पिछले हफ्ते पुणे में गिरफ्तार किए गए आशीष कपूर पर एक महिला ने गंभीर आरोप लगाए थे। महीला ने आरोप लगाया कि एक पार्टी में उसके साथ एक्टर ने बलात्कार किया है।

14 दिनों की न्यायिक हिरासत में एक्टर

इसी मामले में शनिवार को कपूर को दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट (Tis Hazari Court) में न्यायिक मजिस्ट्रेट पायल सिंघल के सामने आशीष कपूर को पेश किया गया। चार दिनों की पुलिस हिरासत के बाद, अदालत ने उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। यह मामला अब काफी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। एक्टर को आदेश तक तीस हज़ारी जेल में रखा जाएगा।

एक्टर का पोटेंसी टेस्ट कराया गया

बता दें कि एक्टर का पोटेंसी टेस्ट (potency test) कराया गया। इस टेस्ट में को मेल फर्टिलिटी टेस्ट के रूप में भी जाना जाता है। इसमें पुरुषों की प्रजनन क्षमता और सेक्सुअल हेल्थ की जांच की जाती है। एक्टर का दिल्ली AIIMS में एक मेडिकल पोटेंसी टेस्ट कराया गया है।

24 साल की महीला ने की शिकायत

दरअसल कुछ समय पहले ही 24 साल की एक महिला की शिकायत पर उन्हें 2 सितंबर को पुणे में गिरफ्तार किया गया था। महीला ने 11 अगस्त को दर्ज की गई एफआईआर दर्ज कराई थी। महीला ने एक्टर पर बलात्कार, सामूहिक बलात्कार और चोट पहुंचाने का आरोप लगाया है। महिला ने आरोप लगाया कि उसे कपूर के पड़ोस में एक पार्टी में बुलाया गया था, जहां उसके ड्रिंग में नशीला पदार्थ मिला दिया गया था। उसने दावा किया कि वह बेहोश हो गई, उसे टॉयलेट ले जाया गया और उसका यौन उत्पीड़न किया गया।

