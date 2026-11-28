शुक्रवार का दिन सिने प्रेमियों के लिए बेहद खास रहा. इस दिन दो फिल्में थिएटर में रिलीज हुईं, एक तो इमरान हाशमी की ‘गनमास्टर जी9’ और दूसरी आयुष्मान खुराना-शरवरी वाघ की ‘ये प्रेम मोल लिया’ है. दोनों फिल्मों ने रिलीज के पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन नहीं किया. आइए जाानते हैं किस फिल्म ने कितनी कमाई और किसने मारी बाजी.

ये प्रेम लिया का पहले दिन का कलेक्शन

सूरज बड़जात्या के निर्देशन में बनी फिल्म ‘ये प्रेम मोल लिया’ में आयुष्मान खुराना और शरवरी मुख्य भूमिकाओं में नजर आ रहे हैं. फिल्म को पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर औसत प्रतिक्रिया मिली है. इस रोमांटिक फैमिली ड्रामा फिल्म ने ओपनिंग डे पर 4 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया.

गनमास्टर जी9 ने कितनी कमाई की?

इमरान हाशमी की ‘गनमास्टर G9’ ने बॉक्स ऑफिस पर धीमी शुरुआत की है. ट्रेड ट्रैकर सैकनिल्क के अनुसार, इसने पहले दिन भारत में 7,740 शो से 3.65 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया.

‘गनमास्टर G9’ एक रोमांटिक एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसका निर्देशन आदित्य दत्त ने किया है. इस फिल्म के जरिए इमरान हाशमी करीब दो दशक बाद डायरेक्टर आदित्य दत्त के साथ काम कर रहे हैं. फिल्म में हाशमी एजेंट G9 के किरदार में नजर आ रहे हैं, जो एक बार फिर अपराध की दुनिया में लौटता है. वहीं, जेनेलिया देशमुख पहली बार उनके साथ स्क्रीन शेयर कर रही हैं. फिल्म में अपारशक्ति खुराना, अवनीत कौर और इनायत वर्मा भी अहम भूमिकाओं में हैं. इसका म्यूजिक हिमेश रेशमिया ने तैयार किया है, जबकि सोहम रॉकस्टार एंटरटेनमेंट ने इसे प्रोड्यूस किया है.

किस फिल्म ने मारी बाजी?