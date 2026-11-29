‘Yeh Prem Mol Liya’ box office collection Day 2: आयुष्मान खुराना और शरवरी के लेटेस्ट प्रोजेक्ट को इसके यूनिक फैमिली ड्रामा के लिए तारीफ मिली है; फिल्म ने शुक्रवार को Rs 4 करोड़ के साथ मामूली ओपनिंग की. हालांकि, वीकेंड रश ने नंबर्स में मदद की, क्योंकि ‘ये प्रेम मोल लिया’ ने बॉक्स ऑफिस पर अपने दूसरे दिन Rs 5.25 करोड़ कमाए. चलिए जान लेते हैं दो दिन में इस फिल्म ने कितनी कमाई की और ये दर्शकों को कितनी भाई.

‘ये प्रेम मोल लिया’ बॉक्स ऑफिस कलेक्शन दिन 2

Sacnilk द्वारा ऑनलाइन शेयर किए गए डेटा के अनुसार, ‘ये प्रेम मोल लिया’ ने भारत में Rs 5.25 करोड़ नेट कमाए और देश भर में इसके कुल 7,126 शो थे. फिल्म की कुल कमाई दिन 1 की तुलना में 31.3% बढ़ी. इससे फिल्म की नेट बॉक्स ऑफिस कमाई Rs 9.25 करोड़ हो गई, जबकि ग्रॉस कलेक्शन Rs 11 करोड़ तक पहुंच गया. रविवार को नंबर और भी बढ़ने की उम्मीद है. स्टैटिस्टिक्स से यह भी पता चला कि ग्रॉस ओवरसीज़ कलेक्शन Rs 7.75 करोड़ है, जिससे फिल्म का ओवरऑल वर्ल्डवाइड कलेक्शन Rs 18.75 करोड़ हो गया है.

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‘ये प्रेम मोल लिया’ बॉक्स ऑफिस कलेक्शन टोटल

दिन 1: Rs 4 करोड़

दिन 2: Rs 5.25 करोड़

टोटल: Rs 9.25 करोड़

‘ये प्रेम मोल लिया’ ऑक्यूपेंसी रेट

साथ ही आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बड़जात्या की फिल्म का ओवरऑल ऑक्यूपेंसी रेट 16.87% था, जिसमें नाइट शो में 23.00% ऑडियंस थी. सबसे ज़्यादा ऑक्यूपेंसी चेन्नई में 28.8% थी, उसके बाद बेंगलुरु में 26.5% और मुंबई में 20.8% थी. वहीं फिल्म ये प्रेम मोल लिया के गाने लोगों को काफी पड़णफ आए और इसकी खूब तारीफ हुई.