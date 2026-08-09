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‘टॉक्सिक’ के लिए यश का जुनून देख नयनतारा हुईं कायल, साढ़े 4 साल की मेहनत को किया सलाम; बोलीं- सब त्याग दिया..

Toxic: सुपरस्टार यश की फिल्म टॉक्सिक का ट्रेलर रिलीज हो चुका है. इसे लेकर लोगों की अच्छी प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं. अब एक्ट्रेस नयनतारा ने कहा कि इस फिल्म के लिए यश ने 4-5 सालों के लिए सब कुछ त्याग दिया था.

By: Kamesh Dwivedi | Published: August 9, 2026 5:43:12 PM IST

टॉक्सिक फिल्म को लेकर नयनतारा ने यश की तारीफ की
टॉक्सिक फिल्म को लेकर नयनतारा ने यश की तारीफ की


‘टॉक्सिक: ए फेयरीटेल फॉर ग्रोन-अप्स’ फिल्म का ट्रेलर बेंगलुरु के एक इवेंट में दिखाया गया. इस दौरान एक्टर्स ने अपने साथी कलाकारों के बारे में भी बताया. वहीं अभिनेत्री नयनतारा ने अभिनेता यश के फिल्म के प्रति डेडिकेशन की तारीफ की. एक्ट्रेस ने बताया कि कैसे उन्होंने इस प्रोजेक्ट के लिए सब कुछ दरकिनार कर दिया था. 

नयनतारा ने क्या कहा?

ट्रेलर लॉन्च इवेंट के दौरान नयनतारा ने कहा, ‘मैंने उनसे ज्यादा मेहनती एक्टर कभी नहीं देखा. सेट पर हर एक दिन, मैं उनके काम करने के तरीके से हैरान रह जाती थी. इस आदमी ने अपनी जिंदगी के साढ़े चार साल दिए. उन्होंने अपने परिवार, अपने बच्चों के लिए अपना समय कुर्बान कर दिया. उन्हें बस काम की फ़िक्र थी. मैंने कभी किसी एक्टर को डायरेक्टर का इस तरह ख्याल रखते नहीं देखा. मेरे मन में उनके एक्टर, प्रोड्यूसर और इंसान होने के लिए बहुत प्यार और इज्जत है.’

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यश की पत्नी की भी तारीफ की

नयनतारा ने आगे बात करते हुए यश की पत्नी राधिका की भी तारीफ की, जिन्होंने पूरे सफर में यश का लगातार साथ दिया. एक्ट्रेस ने कहा, ‘मैं राधिका का भी ज़िक्र करना चाहती हूं. हर कोई कास्ट और क्रू के बारे में बात करता है, लेकिन कोई भी परिवार के त्याग के बारे में बात नहीं करता. वह यश की सबसे बड़ी ताकत रही हैं.’

फिल्म के बारे में 

यश और नयनतारा के अलावा, टॉक्सिक में कियारा आडवाणी, हुमा कुरैशी, तारा सुतारिया और रुक्मिणी वसंत भी हैं. गीतू मोहनदास के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म को वेंकट के. नारायण और यश ने मिलकर KVN प्रोडक्शंस और मॉन्स्टर माइंड क्रिएशंस के तहत प्रोड्यूस किया है. यह फिल्म 26 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.

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Tags: nayantharatoxicYash
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