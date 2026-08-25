Toxic Advance Booking: यश की फिल्म ‘टॉक्सिक’ ने बॉक्स ऑफिस पर मचाया तहलका, ‘A’ सर्टिफिकेट मिलने के बावजूद एडवांस बुकिंग में पार किया 40 करोड़ का आंकड़ा!

Toxic Advance Booking: साउथ के सुपरस्टार यश (Yash) की मोस्टअवेटिड फिल्म ‘टॉक्सिक: ए फेरी टेल फॉर ग्रोन-Ups’ (Toxic: A Fairy Tale for Grown-Ups) सिनेमाघरों में रिलीज होने से पहले ही बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रचने के लिए पूरी तरह तैयार है. ट्रेड वेबसाइट सैकनिल्क (Sacnilk) के शुरुआती आंकड़ों के मुताबिक, इस फिल्म ने एडवांस बुकिंग के मामले में जबरदस्त शुरुआत करते हुए पहले ही दिन के लिए 40 करोड़ रुपये के आंकड़े को पार कर लिया है. सबसे खास बात यह है कि फिल्म को सेंसर बोर्ड से ‘A’ सर्टिफिकेट (यानी केवल 18 साल से अधिक उम्र के दर्शकों के लिए) मिला है, जिसके बावजूद दर्शकों में इसे लेकर दीवानगी सिर चढ़कर बोल रही है. अभी कई जगहों पर और खासकर तेलुगु-भाषी बाजारों में बुकिंग पूरी तरह से खुलना बाकी है, ऐसे में माना जा रहा है कि रिलीज से पहले यह आंकड़ा 50 करोड़ रुपये के करीब पहुंच सकता है. फिल्म में यश के साथ कियारा आडवाणी, नयनतारा, हुमा कुरैशी, तारा सुतारिया और रुक्मिणी वसंत जैसे दिग्गज कलाकार नजर आने वाले हैं, जिसका निर्देशन गीतू मोहनदास ने किया है. आइए जानते हैं इस धमाकेदार फिल्म की एडवांस बुकिंग और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट के ताजा रुझान क्या हैं?

हिंदी मार्केट में भी छाई ‘टॉक्सिक’, अकेले 2D शो से की बंपर कमाई

यश की इस फिल्म ने सिर्फ साउथ में ही नहीं, बल्कि हिंदी बेल्ट में भी तगड़ा जलवा बिखेर रखा है. बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट के मुताबिक, हिंदी वर्जन ने अकेले 2D शो के जरिए 15.5 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई एडवांस बुकिंग में कर ली है, जबकि IMAX, 4DX और डॉल्बी सिनेमा जैसे प्रीमियम फॉर्मेट्स से अलग बुकिंग आ रही है. हिंदी-भाषी बाजारों में दिल्ली-एनसीआर ने बाजी मारते हुए ब्लॉक सीटों समेत 2.26 करोड़ रुपये की एडवांस सेल दर्ज की है, इसके बाद मुंबई में 1.54 करोड़ और पुणे में 86.61 लाख रुपये की टिकटें बिक चुकी हैं. इसके अलावा गुजरात से 2.85 करोड़ और महाराष्ट्र से कुल 3.96 करोड़ रुपये का ग्रॉस कलेक्शन सामने आ चुका है. ओडिशा में भी फिल्म को लेकर गजब का क्रेज है, जहां 43% ऑक्यूपेंसी के साथ 1.56 करोड़ रुपये की एडवांस बुकिंग हो चुकी है.

कर्नाटक में बरकरार है यश का जलवा

सुपरस्टार यश के होम ग्राउंड यानी कर्नाटक में ‘टॉक्सिक’ को लेकर फैंस के बीच पागलपन साफ देखा जा सकता है. अकेले कर्नाटक राज्य में फिल्म ने ब्लॉक सीटों को मिलाकर 17.31 करोड़ रुपये की कमाई एडवांस बुकिंग में कर ली है. राज्यभर में लगभग 2,000 शोज में से 1,100 से ज्यादा शोज वर्चुअली हाउसफुल हो चुके हैं, जबकि कुल ऑक्यूपेंसी 55% दर्ज की गई है. प्रीमियम फॉर्मेट्स की बात करें तो बेंगलुरु में 4DX वर्जन ने 27.73 लाख और कन्नड़ IMAX ने 85.91 लाख रुपये का बिजनेस किया है. अकेले बेंगलुरु शहर ने 55% ऑक्यूपेंसी के साथ 10.67 करोड़ रुपये का योगदान दिया है, जबकि मैसूर में तो 88% की जबरदस्त ऑक्यूपेंसी के साथ 1.06 करोड़ रुपये की टिकटें बिक चुकी हैं.

तमिल मार्केट में बदल सकती है तस्वीर

फिल्म के लिए तमिल बाजार थोड़ा अलग ट्रेंड दिखा रहा है, जहां फिलहाल शुरुआती ऑक्यूपेंसी थोड़ी कम है. तमिलनाडु में 1,455 शोज से ब्लॉक सीटों समेत 2 करोड़ रुपये की एडवांस सेल दर्ज की गई है, जबकि वास्तविक ऑक्यूपेंसी करीब 12% है, हालांकि एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह आंकड़े अंतिम समय में तेजी से छलांग लगा सकते हैं क्योंकि जैसे-जैसे रिलीज का दिन नजदीक आएगा, तमिलनाडु में भी टिकटों की मांग बढ़ने की पूरी संभावना है.

पहले दिन 50 करोड़ झटक लेगी मूवी?

पूरी दुनिया में 26 अगस्त को रिलीज होने जा रही इस फिल्म के अब तक कुल 17,692 शोज के लिए 8.94 लाख टिकट बिक चुके हैं, जिससे इसका रियल टाइम बुक किया गया ग्रॉस कलेक्शन 31.89 करोड़ रुपये (ब्लॉक सीटों को मिलाकर 41 करोड़ से ज्यादा) पहुंच गया है. चूंकि अभी कई बड़े मार्केट्स में एडवांस बुकिंग पूरी तरह से खुली नहीं है और कई शोज में सीटें खाली हैं, इसलिए माना जा रहा है कि फिल्म ओपनिंग डे पर 50 करोड़ रुपये के क्लब के बेहद करीब पहुंच सकती है. ‘ए’ सर्टिफिकेट मिलने के बावजूद मिल रहा यह जबरदस्त रिस्पॉन्स साबित करता है कि बॉक्स ऑफिस पर यश का जादू सिर चढ़कर बोल रहा है.

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