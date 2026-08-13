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Yash Success Story: 300 लेकर घर से निकले थे यश, कभी 50 रोज कमाते थे, आज करोड़ों की फिल्मों के सुपरस्टार

Yash Success Story: 16 साल की उम्र में 300 रुपये लेकर घर से निकले यश ने छोटे-मोटे काम और संघर्ष से शुरुआत की. मेहनत के दम पर ‘रॉकी भाई’ बने और पैन-इंडिया स्टारडम हासिल किया.

By: Munna Verma | Published: August 13, 2026 10:40:25 AM IST

Yash Success Story: यश की वो कहानी जो हर सपने देखने वाले को जाननी चाहिए.
Yash Success Story: यश की वो कहानी जो हर सपने देखने वाले को जाननी चाहिए.


Yash Success Story: आज कन्नड़ सिनेमा के सबसे बड़े नामों में शुमार यश को देखकर शायद ही कोई अंदाजा लगा पाए कि उनके स्टारडम के पीछे कितनी लंबी और मुश्किल कहानी छिपी है. कभी महज 300 रुपये लेकर घर से निकले 16 साल के लड़के ने एक दिन देशभर में अपनी पहचान बनाने का सपना देखा था. आज वही यश बड़े बजट की फिल्मों के प्रमुख सितारे हैं.

उनकी जिंदगी यह बताती है कि सफलता अचानक नहीं मिलती, बल्कि उसके पीछे सालों की मेहनत और जोखिम लेने का साहस होता है.

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16 साल की उम्र में देखा सुपरस्टार बनने का सपना

यश का जन्म एक साधारण परिवार में हुआ. उनके पिता अरुण कुमार BMTC में बस ड्राइवर थे, जबकि मां पुष्पा गृहिणी थीं. अभिनय को करियर बनाने की इच्छा लेकर यश महज 16 साल की उम्र में बेंगलुरु चले गए. उनके पास सीमित पैसे थे, लेकिन लक्ष्य बिल्कुल साफ था सुपरस्टार बनना. परिवार ने उन्हें अपना सपना पूरा करने की आजादी दी, लेकिन साथ में यह भी कहा कि अगर अभिनय में सफलता नहीं मिली तो उन्हें दूसरा रास्ता अपनाना होगा.

50 रोज कमाकर भी नहीं मानी हार

बेंगलुरु में शुरुआती दिन आसान नहीं थे. यश ने थिएटर में काम किया, बैकस्टेज जिम्मेदारियां संभालीं और कई छोटे-मोटे काम किए. एक दौर ऐसा भी था जब उन्हें चाय परोसने के बदले करीब 50 प्रतिदिन मिलते थे. उन्होंने BV कारंत के बेनाका थिएटर ग्रुप से अभिनय की बारीकियां सीखीं. इसके बाद टेलीविजन का रुख किया और ‘उत्तरायण’ तथा ‘नंदा गोकुला’ जैसे धारावाहिकों में नजर आए.

फिल्मों ने बदली किस्मत

2007 में ‘जंबाडा हुडुगी’ से फिल्मी सफर शुरू करने के बाद यश ने ‘मोग्गिना मनसु’, ‘गूगली’ और ‘मिस्टर एंड मिसेज रामाचारी’ जैसी फिल्मों से अपनी पहचान मजबूत की. लेकिन असली बदलाव ‘KGF: Chapter 1’ से आया. प्रशांत नील की इस फिल्म में यश के रॉकी भाई वाले अंदाज ने उन्हें देशभर में लोकप्रिय बना दिया. इसके बाद 2022 में आई ‘KGF: Chapter 2’ ने उनकी लोकप्रियता को और ऊंचाई दी और वह पैन-इंडिया सुपरस्टार बन गए.

अब 4,000 करोड़ की ‘Ramayana’ पर नजर

KGF के बाद यश अब बड़े और महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट्स का हिस्सा हैं. गीतू मोहनदास की ‘Toxic: Fairytale for Grown-Ups’ में वह मुख्य भूमिका में हैं. वहीं नितेश तिवारी की ‘Ramayana’ में वह रावण का किरदार निभा रहे हैं. ‘Ramayana’ को कथित तौर पर करीब 4,000 करोड़ के विशाल बजट वाली फिल्म बताया जा रहा है. दूसरी ओर, ‘Toxic’ का बजट भी 500 करोड़ से अधिक बताया गया है.

यश की कहानी क्यों है खास?

यश की यात्रा सिर्फ एक अभिनेता के सुपरस्टार बनने की कहानी नहीं है. यह उस इंसान की कहानी है जिसने कम उम्र में घर छोड़ा, छोटे काम किए, असफलताओं का सामना किया और फिर भी अपने लक्ष्य से समझौता नहीं किया. 300 से शुरू हुआ यह सफर आज करोड़ों के सिनेमाई प्रोजेक्ट्स तक पहुंच चुका है. यही वजह है कि यश की सफलता की कहानी उन लाखों युवाओं के लिए प्रेरणा है, जो अपने सपनों को हकीकत में बदलने का साहस रखते हैं.

Tags: home-hero-pos-9Success storyYash
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