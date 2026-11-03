जटायु को आपने क्यों मारा? ‘रामायण’ देखने के बाद फफक कर रोने लगा यश का बेटा, एक्टर से पूछा ऐसा सवाल; रह गए हक्का बक्का

फिल्ममेकर नितेश तिवारी की फिल्म ‘रामायण’ इस साल की सबसे चर्चित और बहुप्रतीक्षित फिल्मों में से एक है. हाल ही में लॉस एंजिल्स में फिल्म का भव्य वर्ल्ड प्रीमियर आयोजित किया गया. फिल्म देखने के बाद एक्टर यश ने बताया कि फिल्म में रावण का किरदार निभाने पर उनके बेटे यथर्व का क्या रिएक्शन था. जानिए आखिर किस बात पर रोने लगा अभिनता के बेटा.

यश ने क्या कहा?

टेलीविज़न प्रेज़ेंटर सुमा कनकला के साथ उनके YouTube चैनल पर बातचीत में यश ने बताया कि उनका बेटा उन्हें रावण के किरदार में देखकर परेशान हो गया था. यश के मुताबिक, उनके बच्चे दादा-दादी से रामायण की कहानी सुनते हुए बड़े हुए हैं. इसलिए बेटे को यह समझ नहीं आया कि उसके पिता रावण का किरदार कैसे निभा सकते हैं.

यश ने बताया कि उनके बेटे ने उनसे पूछा, ‘आप रावण क्यों बने? आप राम क्यों नहीं हैं?’ इस पर एक्टर ने समझाया कि असल जिंदगी में वह राम हैं, लेकिन फिल्म में रावण का रोल निभा रहे हैं. हालांकि, बेटे ने कहा कि इसका मतलब है कि वह बुरे आदमी हैं. इसके बाद यश ने उसे सिनेमा और एक्टिंग के बारे में समझाया और कुछ तस्वीरें भी दिखाईं.

जटायु का वध होते ही रोने लगा अथर्व

यश ने बताया कि उनके बेटे यथर्व की प्रतिक्रिया देखकर वह हैरान रह गए. साई पल्लवी ने भी खुलासा किया कि फिल्म में रावण को जटायु का वध करते देख यथर्व रोने लगा था. उसने यश से कहा कि उसे अच्छा नहीं लगा कि उन्होंने उस पक्षी को मार दिया.

सवाल सुन हैरान हुए यश

यश ने बताया कि जब उनके बेटे ने पूछा कि फिल्म में उसे किसका साथ देना चाहिए, तो यह उनके लिए मुश्किल सवाल था. उन्होंने बेटे को समझाया कि रामायण की कहानी में भगवान राम ही आदर्श हैं और लोगों को उन्हीं के रास्ते पर चलना चाहिए. रावण भले ही ताकतवर और आकर्षक लगे, लेकिन आखिर में जीत अच्छाई की ही होती है. हालांकि, फिल्म देखते समय बेटा अपने पिता यानी यश को सपोर्ट कर सकता है, लेकिन किरदार को असल जिंदगी से जोड़कर नहीं देखना चाहिए.

फिल्म के बारे में