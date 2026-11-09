Yash Net Worth: आलिशान बंगला, महंगी गाड़ियां! शाही लाइफस्टाइल के शौकीन हैं रामायण के रावण; कभी 300 रुपए लेकर घर से निकले थे यश

Yash Net Worth: कन्नड़ एक्टर यश ने टेलीविज़न, थिएटर, सिनेमा और फ़िल्म प्रोडक्शन में अपना करियर बनाया है. शुरुआती सालों में पैसे की तंगी से निकलकर वो इंडियन सिनेमा के जाने-माने स्टार्स में से एक बन गए हैं. उनकी तरक्की के साथ-साथ उनके लग्ज़री एसेट्स और प्रोडक्शन वेंचर्स का पोर्टफोलियो भी बढ़ा है. हाल ही में रिलीज़ हुई उनकी फ़िल्म रामायण के साथ, लोगों का ध्यान उनकी बताई गई दौलत, बेंगलुरु के घर, लग्ज़री कारों और प्रोड्यूसर के तौर पर उनके काम पर भी गया है.

घर छोड़ने से लेकर शोबिज़ में आने तक

यश 16 साल की उम्र में 300 रुपये लेकर बेंगलुरु चले गए थे, एक्टिंग करने का पक्का इरादा करके. उनके पिता अरुण कुमार BMTC बस ड्राइवर थे, जबकि उनकी माँ पुष्पा एक होममेकर थीं. उनके माता-पिता ने उन्हें इस शर्त पर एक्टिंग करने की इजाज़त दी थी कि अगर यह उनके चुने हुए करियर के रास्ते पर नहीं चला तो वो वापस आ जाएँगे.

KGF ने उनके स्टारडम का लेवल बदल दिया

यश ने मोगिना मनासु, गुगली और मिस्टर एंड मिसेज़ रामाचारी जैसी फ़िल्मों के साथ अपना फ़िल्मी करियर धीरे-धीरे आगे बढ़ाया. 2018 में KGF: Chapter 1 के साथ उनकी प्रोफ़ाइल में काफ़ी बदलाव आया. खबर है कि इस फ़िल्म ने दुनिया भर में Rs 250 करोड़ से ज़्यादा की कमाई की और यश को पूरे भारत में स्टार बना दिया. इसका 2022 का सीक्वल, KGF: Chapter 2, दुनिया भर में Rs 1,200 करोड़ के पार चला गया, जिससे कन्नड़ सिनेमा के सबसे बड़े स्टार्स में से एक के तौर पर उनकी जगह और मज़बूत हुई. यश और उनकी पत्नी, एक्टर राधिका पंडित ने 2017 में एक समाजसेवी काम के तौर पर यशो मार्ग फ़ाउंडेशन भी शुरू किया.

यश की नेटवर्थ

यश की नेट वर्थ का अंदाज़ा पब्लिक में मौजूद रिपोर्ट्स में अलग-अलग है. 2026 के लिए बताए गए आंकड़ों के मुताबिक ये 50 करोड़ से 60 करोड़ के बीच है. उनकी रियल एस्टेट होल्डिंग्स में बेंगलुरु में एक लग्ज़री डुप्लेक्स शामिल है. एक अंदाज़े के मुताबिक प्रॉपर्टी की कीमत लगभग 4 करोड़ है, जबकि दूसरे अंदाज़े के मुताबिक इसकी कीमत 6 करोड़ से 7 करोड़ है. इस घर में ऊँची छतें, लकड़ी के एलिमेंट्स और मिनिमलिस्ट डिज़ाइन बताया गया है.

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लग्जरी कारों का गैराज

खबर है कि यश के पास कई प्रीमियम गाड़ियां भी हैं. उनके कलेक्शन में एक रेंज रोवर, मर्सिडीज-बेंज GLC 250D कूप और मर्सिडीज-बेंज GLC 350D शामिल हैं. कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक इन कारों की कीमत 2 करोड़ रुपये से ज़्यादा है. दूसरी रिपोर्ट्स में उनके बड़े कलेक्शन की कीमत काफी ज़्यादा बताई गई है, जिसमें लेक्सस LX, रेंज रोवर ऑटोबायोग्राफी, टोयोटा वेलफायर और ऑडी A6 जैसी और गाड़ियां शामिल हैं.

एक्टर से प्रोड्यूसर

प्रोडक्शन यश के करियर का एक और अहम हिस्सा बन गया है. उनका बैनर, मॉन्स्टर माइंड क्रिएशंस, नवंबर 2020 में कानूनी तौर पर शामिल हुआ था और यह टॉक्सिक और रामायण दोनों में शामिल है. प्रोडक्शन हाउस का कहना है कि इसे यश स्टारिंग फिल्मों से आगे के मकसद से शुरू किया गया था. गीतू मोहनदास द्वारा डायरेक्टेड और मोहनदास और यश द्वारा को-राइटेड टॉक्सिक में यश एक बेटे और पिता के डबल रोल में हैं. कास्ट में कियारा आडवाणी, नयनतारा, हुमा कुरैशी, तारा सुतारिया और रुक्मिणी वसंत शामिल हैं. बताया जा रहा है कि इस फिल्म का बजट 500 करोड़ रुपये से ज़्यादा है.