Yash Maheshwari Bihar Women Sindoor Controversy: हंसी मजाक के नाम पर कही गई हर बात कॉमेडी नहीं होती. कभी -कभी मंच से बोला गया एक जोक किसी समुदाय की आस्था और परंपराओं पर सवाल खड़े कर देता है. ऐसा ही विवाद स्टैंड-अप कॉमेडियन यश माहेश्वरी के एक वीडियो को लेकर खड़ा हो गया है. उनके शो का एक हिस्सा सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वह बिहार की महिलाओं के सिंदूर लगाने की परंपरा और छठ पूजा को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी करते सुनाई दे रहे हैं. इस वीडियो के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर उनकी आलोचना हो रही है.

छठ पूजा में सिंदूर लगाने की परंपरा पर मज़ाक

यश माहेश्वरी ने अपने YouTube चैनल पर Morally Questionable नाम का एक स्टैंड-अप वीडियो अपलोड किया. उन्होंने कहा कि यह वीडियो मनोरंजन के लिए बनाया गया था. इस वीडियो के एक हिस्से पर विवाद हो गया.

वीडियो में, यश बिहार में छठ पूजा के दौरान नाक से माथे तक सिंदूर लगाने की महिलाओं की परंपरा के बारे में भद्दी बातें करते दिख रहे हैं. वह इस परंपरा को अपने पतियों की लंबी उम्र की कामना से जोड़ते हैं. वीडियो में उन्होंने कहा कि बिहार में कुछ महिलाएं इतना लंबा सिंदूर लगाती है, जितने लंबे उनके पति के संवेदनशील अंग होते है. वह बिहार में महिलाओं पर होने वाले अत्याचारों और हमलों के बारे में भी मज़ाक करते हैं. कुछ दर्शकों को उनकी बातों पर हंसते और ताली बजाते हुए सुना जा सकता है.

Comedy के नाम पर कुछ भी…🤬🤬 छठ पूजा और शादी के दौरान महिलाओं के लंबे माँग भरने के Rituals का मज़ाक! बिहारी महिलाओं के अपमान का बदला क्या बिहार पुलिस लेगी ? @bihar_police आपके होते हुए एक स्टेट की पूरी महिलाओं को टारगेट करना भद्दे कमेंट्स पास करना क्या ये अपराध नहीं है? बिहारी महिलाओं के अपमान पर क्या इसे बिहार के थाने में नहीं सड़ाया जा सकता है? @officecmbihar @samrat4bjp @BJP4Bihar — BhanuPriya (@Kashyap_Priyu) November 24, 2026

सोशल मीडिया पर FIR की मांग क्यों हो रही है?

वीडियो वायरल होने के बाद, कई सोशल मीडिया यूज़र्स ने यश माहेश्वरी के कमेंट्स को बिहार की महिलाओं और छठ पर्व का अपमान बताया. एक यूज़र ने मांग की कि बिहार के मुख्यमंत्री और पुलिस इस मामले का संज्ञान लें और उचित कानूनी कार्रवाई करें.

एक अन्य यूज़र ने लिखा कि कॉमेडी और भावनाओं को ठेस पहुंचाने के बीच एक महीन लाइन होती है. उनके अनुसार, कॉमेडी तीखी और व्यंग्यात्मक हो सकती है, लेकिन बिहार की महिलाओं और छठ परंपराओं पर किए गए कमेंट्स न तो मज़ेदार थे और न ही समझदारी भरे.

BJP नेता रितु जायसवाल ने हर ज़िले में FIR की मांग की

BJP नेता और सोशल एक्टिविस्ट रितु जायसवाल ने भी इस विवाद पर अपनी नाराज़गी जताई है. एक सोशल मीडिया पोस्ट में, उन्होंने मांग की कि बिहार के हर ज़िले में यश माहेश्वरी के ख़िलाफ़ FIR दर्ज की जाए.

रितु जायसवाल ने लिखा, हमारे महान त्योहार छठ और छठव्रतियों पर अश्लील कॉमेडी करने वाले इस व्यक्ति के खिलाफ बिहार के हर जिले में FIR होनी चाहिए. सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए ताकि उसे अपनी गलती का एहसास हो और वह अगले छठ में हमारे महान त्योहार की महानता देखने के लिए मजबूर हो. छठ की आस्था और पहचान के साथ छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

हमारे महापर्व छठ और छठव्रतियों पर अश्लील कॉमेडी करने वाले इस शख्स के खिलाफ बिहार के प्रत्येक जिले में FIR दर्ज होनी चाहिए। ऐसी सख्त कानूनी कार्रवाई हो कि इसे अपनी गलती का एहसास हो और अगली छठ में हमारे महापर्व की महानता का साक्षात दर्शन कर सके। छठ की आस्था और अस्मिता से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं! — Ritu Jaiswal (@activistritu) November 24, 2026

विवाद के बीच इंस्टाग्राम अकाउंट भी उपलब्ध नहीं

विवाद बढ़ने पर यश माहेश्वरी का इंस्टाग्राम अकाउंट भी उपलब्ध नहीं है. हालांकि, यह साफ नहीं है कि उन्होंने खुद अपना अकाउंट डिलीट या डीएक्टिवेट किया है या प्लेटफॉर्म की तरफ से कोई कार्रवाई की गई है. इस पूरे मामले पर कॉमेडियन की तरफ से कोई ऑफिशियल जवाब नहीं आया है.