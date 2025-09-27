शाहरुख को ‘किंग ऑफ रोमांस’ बनाने वाले यश चोपड़ा उन्हीं के आगे क्यों रो पड़े थे? अमिताभ की नैया भी पार लगाई
Home > मनोरंजन > बॉलीवुड > शाहरुख को ‘किंग ऑफ रोमांस’ बनाने वाले यश चोपड़ा उन्हीं के आगे क्यों रो पड़े थे? अमिताभ की नैया भी पार लगाई

शाहरुख को ‘किंग ऑफ रोमांस’ बनाने वाले यश चोपड़ा उन्हीं के आगे क्यों रो पड़े थे? अमिताभ की नैया भी पार लगाई

Yash Chopra Saved Amitabh Career: यश चोपड़ा ने सिर्फ रोमांटिक फिल्में ही नहीं बनाई, बल्कि अमिताभ बच्चन का करियर दो बार संभाला, ऋषि कपूर की इमेज बदली और शाहरुख खान को किंग ऑफ रोमांस बना दिया.

By: Shraddha Pandey | Published: September 27, 2025 5:05:44 PM IST

Yash Chopra
Yash Chopra

Bollywood filmmaker Yash Chopra: हिंदी सिनेमा में यश चोपड़ा (Yash Chopra) को सिर्फ रोमांस का जादूगर नहीं कहा जाता, बल्कि एक ऐसे निर्देशक के रूप में याद किया जाता है, जिन्होंने कई बड़े कलाकारों के करियर को नई दिशा दी. उनकी फिल्मों के पीछे सिर्फ कहानी नहीं होती थी, बल्कि कलाकारों के साथ उनका गहरा रिश्ता भी जुड़ा होता था.

अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) की बात करें तो यश चोपड़ा ने उनके करियर को दो बार सहारा दिया. 70 के दशक में दीवार (Deewar) जैसी फिल्म ने अमिताभ को “एंग्री यंग मैन” (Angry Young Man) का टैग दिलाया. फिर 90 के दशक में जब अमिताभ का करियर मुश्किल दौर से गुजर रहा था, तो चोपड़ा ने उन्हें Mohabbatein में कड़े पिता की भूमिका दी. इस फिल्म से बिग बी (Big B) को एक बार फिर दर्शकों का प्यार मिला. उस रोल के लिए अमिताभ ने सिर्फ एक रुपया लिया, जो यश चोपड़ा के साथ उनके रिश्ते और भरोसे की निशानी था.

ऋषि कपूर की चॉकलेटी बॉय इमेज को बदला

ऋषि कपूर (Rishi kapoor) की कहानी भी दिलचस्प है. वे लंबे समय तक अपनी ‘चॉकलेटी बॉय’ इमेज में ही फंसे रहे और उन्हें लगता था कि वे गंभीर किरदार नहीं निभा पाएंगे. लेकिन, यश चोपड़ा ने उन्हें Kabhi Kabhie जैसी फिल्म में काम करने के लिए मनाया और उनकी इमेज को बदलने में मदद की.

शाहरुख को बनाया किंग ऑफ रोमांस

शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) के साथ यश चोपड़ा का रिश्ता और भी खास था. शुरुआत में शाहरुख खलनायक जैसे रोल करके पहचान बना चुके थे, लेकिन यश चोपड़ा ने उन्हें रोमांटिक फिल्मों में काम करने की सलाह दी. Dil To Pagal Hai, Veer-Zaara और Jab Tak Hai Jaan जैसी फिल्मों ने शाहरुख को “किंग ऑफ रोमांस” बना दिया.

आखिरी फिल्म करते वक्त रो पड़े थे यश चोपड़ा

यश चोपड़ा का फिल्मों से लगाव कितना गहरा था, यह उनकी आखिरी फिल्म Jab Tak Hai Jaan की शूटिंग में देखने को मिला. शाहरुख ने एक किस्सा साझा किया कि आखिरी शॉट से पहले यश चोपड़ा भावुक होकर रो पड़े और बोले कि यह उनकी आखिरी फिल्म है.

एक्टर्स को परिवार जैसे मानते थे

यश चोपड़ा की सबसे बड़ी खासियत यही थी कि वे अपने कलाकारों को सिर्फ अभिनेता नहीं मानते थे, बल्कि परिवार की तरह देखते थे. उन्होंने अमिताभ, ऋषि और शाहरुख जैसे सितारों को नई पहचान दी और उनके करियर को ऐसे मोड़ पर पहुंचाया, जहां से उनकी चमक हमेशा बरकरार रही.

Tags: amitabh bachchanJab Tak Hai JaanRishi Kapoorshah rukh khanYash Chopra
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

10 मिनट में घर पर बनाएं नींबू स्क्रब, पाएं चमकदार...

September 28, 2025

6-6-6 वॉकिंग टेक्निक: वजन घटाने और सेहत सुधारने का नया...

September 28, 2025

घर पर बनाएं टेस्टी गार्लिक ब्रेड, जिसे देखकर और खाकर...

September 28, 2025

दुग्गा-दुग्गा! 33 साल की हसीना पर फिदा हुए फैन्स, तस्वीरें...

September 28, 2025

उंगलियां चाट-चाट कर लोग खाएंगे, घर में बनाएं स्वादिष्ट और...

September 28, 2025

नवरात्रि में कन्या भोज के लिए बनाएं ये भोग, नहीं...

September 28, 2025
शाहरुख को ‘किंग ऑफ रोमांस’ बनाने वाले यश चोपड़ा उन्हीं के आगे क्यों रो पड़े थे? अमिताभ की नैया भी पार लगाई

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

शाहरुख को ‘किंग ऑफ रोमांस’ बनाने वाले यश चोपड़ा उन्हीं के आगे क्यों रो पड़े थे? अमिताभ की नैया भी पार लगाई

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

शाहरुख को ‘किंग ऑफ रोमांस’ बनाने वाले यश चोपड़ा उन्हीं के आगे क्यों रो पड़े थे? अमिताभ की नैया भी पार लगाई
शाहरुख को ‘किंग ऑफ रोमांस’ बनाने वाले यश चोपड़ा उन्हीं के आगे क्यों रो पड़े थे? अमिताभ की नैया भी पार लगाई
शाहरुख को ‘किंग ऑफ रोमांस’ बनाने वाले यश चोपड़ा उन्हीं के आगे क्यों रो पड़े थे? अमिताभ की नैया भी पार लगाई
शाहरुख को ‘किंग ऑफ रोमांस’ बनाने वाले यश चोपड़ा उन्हीं के आगे क्यों रो पड़े थे? अमिताभ की नैया भी पार लगाई