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Yash On Toxic Kissing Scene: ‘अश्लील हरकत तो दूर की बात मैंने Kiss भी नहीं किया’, Toxic को लेकर ये क्या बोल गए यश?

Yash On Toxic Kissing Scene: यश ने आखिरकार 'Toxic: A Fairytale For Grown-Ups' को लेकर हो रही आलोचनाओं पर बात की है, खासकर महिलाओं को दिखाए जाने के तरीके और अश्लीलता के आरोपों पर.

By: Heena Khan | Published: August 16, 2026 12:34:12 PM IST

Toxic
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Yash On Toxic Kissing Scene: यश ने आखिरकार ‘Toxic: A Fairytale For Grown-Ups’ को लेकर हो रही आलोचनाओं पर बात की है, खासकर महिलाओं को दिखाए जाने के तरीके और अश्लीलता के आरोपों पर. KGF स्टार का कहना है कि इसके पीछे बहुत कुछ है और यह फिल्म असल में Gen-Z द्वारा उठाए जा रहे सवालों पर आधारित है. जब से ‘Toxic’ का टीजर आया है, लोग लगातार इस पर बात कर रहे हैं. कुछ लोग महिलाओं को दिखाए जाने के तरीके से नाराज हैं, तो कुछ का ध्यान फिल्म के बोल्ड विज़ुअल्स पर है, खासकर यश और कियारा आडवाणी के ‘तबाही’ गाने पर. इस एक्शन ड्रामा के टीज़र और प्रोमो ऑनलाइन बहस छेड़ते रहते हैं.

‘Toxic’ में ‘अश्लीलता’ पर मचे बवाल पर यश की प्रतिक्रिया

हाल ही में ‘आप की अदालत’ में यश ने मुश्किल सवालों से किनारा नहीं किया. उनसे विवादों के बारे में सीधे सवाल पूछे गए कथित अश्लीलता, महिलाओं को दिखाए जाने का तरीका और इंटीमेट सीन. यश ने जवाब दिया, अश्लीलता गलत है. मैंने तो किस भी नहीं किया है, अगर आपने देखा होगा तो.” उन्होंने साफ किया कि ऐसे विषयों पर काम करते समय फिल्म निर्माताओं को बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है. यश का मानना ​​है कि ‘Toxic’ को बहुत अच्छे ढंग से शूट किया गया है और हर सीन का इमोशनल असर क्रिएटिव चॉइस पर निर्भर करता है. उन्होंने ज़ोर दिया कि फिल्म का एक मकसद है और भावनाओं को समझना ज़रूरी है कि यह असल में किस बारे में है. उन्होंने यह भी कहा कि दर्शकों को टीज़र या गानों के आधार पर किसी नतीजे पर पहुंचने से पहले पूरी फिल्म देखनी चाहिए.

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यश ने फिल्म की मुख्य थीम के बारे में बताया

यश ‘Toxic’ को असल में Gen-Z की फिल्म बताते हैं. उनका कहना है कि यह उन बड़े सवालों को उठाती है जो युवा पीढ़ी पूछ रही है – जैसे सामाजिक उम्मीदें और पुरानी पीढ़ी का चीज़ों को देखने का नज़रिया. यह फिल्म Gen-Z की बातचीत, पुराने नियमों के खिलाफ उनके विरोध और जवाबों की उनकी तलाश पर केंद्रित है. यश का कहना है कि ‘Toxic’ सिर्फ़ चौंकाने वाली चीज़ों के लिए नहीं है; यह पीढ़ियों के बीच टकराव और समाज के नियमों के पीछे की जटिल वजहों के बारे में है.

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Tags: kiara advanitoxicYash
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