यामी गौतम ने कर दी विद्या बालन की छुट्टी! ‘कहानी 3’ में लीड रोल निभाएंगी यामी, प्री-प्रोडक्शन शुरु

Kahaani 3: हाल ही में अभिनेत्री यामी गौतम को ‘कहानी 3’ में मुख्य भूमिका निभाने के लिए सेलेक्ट किया गया है. निर्देशक सुजॉय घोष एक बार फिर इस फ्रेंचाइजी फिल्म का निर्देशन करेंगे. खबरों के मुताबिक, फिल्म फिलहाल प्री-प्रोडक्शन चरण में है और टीम फिल्म के अन्य पहलुओं पर काम कर रही है.

पिंकविला की रिपोर्ट के अनुसार, पहली दो फिल्मों के विपरीत, जिनमें अभिनेत्री विद्या बालन मुख्य भूमिका में थीं, ‘कहानी 3’ इस फ्रेंचाइज़ को एक नई दिशा में लेकर जाएगी.

‘कहानी 3’ की कहानी अलग

कहा जा रहा है कि यह फिल्म ‘कहानी’ की दुनिया में स्थापित एक नई कहानी है, न कि इसके पिछले भागों की निरंतरता. फिल्म के निर्माता फिलहाल शूटिंग की समय-सीमा पर काम कर रहे हैं और जल्द ही शेड्यूल को अंतिम रूप देने की उम्मीद है. खबरों के अनुसार, “कहानी 3 एक बिलकुल नई कहानी है. इसका मकसद दर्शकों द्वारा पसंद की गई दुनिया के सार को बरकरार रखते हुए फ्रैंचाइज़ी को आगे बढ़ाना है. यामी गौतम मुख्य भूमिका में नज़र आएंगी और उनके किरदार का विकास बेहद दमदार होगा.” बता दें कि इस फ्रेंचाइज़ की पहली दो फिल्मों में विद्या बालन मुख्य भूमिका में थीं और दोनों फिल्मों का निर्देशन सुजॉय घोष ने किया था.

यामी गौतम के बारे में

यामी को आखिरी बार अपने पति आदित्य धर द्वारा निर्देशित फिल्म धुरंधर: द रिवेंज (2026) में एक कैमियो भूमिका में देखा गया था , जिसमें अभिनेता रणवीर सिंह मुख्य भूमिका में थे. इससे पहले यामी ने निर्देशक सुपन वर्मा की कोर्टरूम ड्रामा फिल्म हक (2025) में भी अभिनेता इमरान हाशमी के साथ अभिनय किया था, जिसमें उनके अभिनय की खूब तारीफ हुई थी.