‘धुरंधर’ की सफलता के बाद यामी गौतम और आदित्य धर ने छोड़ा मुंबई? इस खूबसूरत शहर को बनाया अपना आशियाना!

यामी गौतम और आदित्य धर को लेकर खबर है कि दोनों ने मुंबई छोड़कर हिमाचल प्रदेश में बसने का फैसला किया है. कपल अब मुंबई की भागदौड़ से दूर सुकून भरी जिंदगी बिताना चाहता है. हालांकि, इस खबर की सच्चाई क्या है, आइए जानते हैं.

क्या है पूरा मामला?

बताया जा रहा है कि मुंबई अब यामी गौतम और आदित्य धर का स्थायी ठिकाना नहीं रहा है. द फ्री प्रेस जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक, कपल हिमाचल प्रदेश स्थित अपनी प्रॉपर्टी पर ज्यादा समय बिता रहा है और माना जा रहा है कि उन्होंने अपना परमानेंट बेस वहीं शिफ्ट कर लिया है. आपको बता दें कि यामी का हिमाचल प्रदेश से पुराना रिश्ता रहा है. दोनों ने मंडी के गोहर में अपनी प्रॉपर्टी के आसपास अपनी जिंदगी का नया ठिकाना भी बना लिया है.

25 एकड़ में फैला है आशियाना

यामी गौतम का हिमाचल से जुड़ाव शादी से पहले का है. उन्होंने गोहर में 25 एकड़ जमीन पर 100 साल पुराना हेरिटेज हाउस खरीदा था. यहां कपल ऑर्गेनिक खेती भी करता है. साथ ही आपको बता दें कि जून 2021 में यामी और आदित्य ने इसी प्रॉपर्टी में शादी की थी. इसलिए ये जगह दोनों के लिए और खास है.

कई सालों तक, कपल के प्रोफेशनल कमिटमेंट्स ने मुंबई को उनकी ज़िंदगी का सेंटर बनाए रखा. वे खार वेस्ट में एक बड़े किराए के अपार्टमेंट में रहते थे. खबर है कि कपल काफी समय से यह अपार्टमेंट किराए पर ले रखा था.

पर्सनल लाइफ को लाइमलाइट से दूर रखते हैं

कपल ने हमेशा अपनी पर्सनल लाइफ को लाइमलाइट से दूर रखा है. मई 2024 में उनके बेटे वेदविद का जन्म हुआ, लेकिन उन्होंने उसका चेहरा पब्लिकली नहीं दिखाने का फैसला किया. सितंबर 2025 में जब यामी ने उसके साथ एक तस्वीर शेयर की, तब भी उसका चेहरा छिपा रहा.

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