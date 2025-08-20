Home > मनोरंजन > ये है दुनिया की सबसे बड़ी फ्लॉप फिल्म, बजट 2162 करोड़ और नुकसान इससे भी डबल, माथा पकड़े रह गए मेकर्स और रोना खून के आंसू

ये है दुनिया की सबसे बड़ी फ्लॉप फिल्म, बजट 2162 करोड़ और नुकसान इससे भी डबल, माथा पकड़े रह गए मेकर्स और रोना खून के आंसू

World Biggest Flop Film: यहां आपको ऐसी फिल्म के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसका नाम दुनिया की सबसे बड़ी फ्लॉप फिल्म के नाम पर गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। यह फिल्म साइंस फिक्शन एक्शन पर अधारीत हैं, जिसका नाम है 'जॉन कार्टर' (John Carter), जो लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आई थी।

Published By: chhaya sharma
Published: August 20, 2025 15:33:28 IST

World Biggest Flop Film:  कई ऐसी फिल्में होती है, जो रिलीज होते ही सुपरहिट हो जाती है और मेकर्स को मालामाल, लेकिन कई फिल्में ऐसी भी होती है, जो बुरी तरह से फ्लॉप होती है और मेकर्स को खून के आंसू रोने पढ़ते हैं, ऐसी ही एक साइंस फिक्शन एक्शन पर अधारीत सुपर डुपर फ्लॉप फिल्म के बारे में हम यहां आपको बताने जा रहे हैं, जिसका बजट को करोड़ो में था और मेकर्स का नुसान भी कई करोड़ो को हुआ। 

साइंस फिक्शन एक्शन पर अधारीत दुनिया की सबसे बड़ी फ्लॉप फिल्म ‘जॉन कार्टर’ (World’s Biggest Flop Film ‘John Carter’ Based On Science Fiction Action)

दुनिया की सबसे बड़ी फ्लॉप फिल्म ‘जॉन कार्टर’ 13 साल पहले यानी 2012 में थिएटर पर रिलीज की गई थी। रिलीज से पहले ही इस फिल्म का काफी बज बना हुआ था मेकर्स ने भी फिल्म “साइंस फिक्शन एक्शन” पर पानी की तरह पैसा बहाया था और  स्टारकास्ट तो भी तगड़ी फीस दी थी। लेकिन जब इस फिल्म को हॉल पर रिलीज किया गया, तो यह बुरी तरह से पिट गई और गंदी तरह फ्लॉप हो गई थी। लोगों के लिए  2 घंटा 12 मिनट की इस फिल्म ‘जॉन कार्टर’ को देखना बर्दाश्त से बाहर हो गया था और लोग थिएटर से सीट छोड़कर- छोड़कर भाग रहे थे। 

फिल्म ‘जॉन कार्टर’ के मेकर्स को हुआ भारी नुकसान, रोने पढ़े खून के आंसू ( Makers Of The Film ‘John Carter’ Suffer Huge Losses)

साइंस फिक्शन एक्शन वाली यह फिल्म ‘जॉन कार्टर’ की कहानी मंगल ग्रह पर बनी है और मेकर्स ने भी इस फिल्म की लोकेशन से लेकर, भव्य सेट और स्पेशल इफेक्स्टस देने के लिए 250 मिलियन डॉलर यानी इंडियन करंसी में करीबन 2162 करोड़ रुपये तक की भारी रकम खर्च की थी और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर सिर्फ 73 मिलियन डॉलर यानी 631 करोड़ कमाए और मेकर्स को भारी नुकसान उठावना पढ़ा और खून के आंसू रोोने पढ़े , यही वजह है कि इस फिल्म ‘जॉन कार्टर’ का नाम सबसे बड़ी फ्लॉप फिल्म के नाम पर गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है और आईएमडीबी पर इसे 6.6 की रेटिंग 6.6 मिली। 

