The Vvaan देख छठी मैया की भक्ति में डूबी महिलाएं! भव्य सीन देख भर आईं आंखें; Viral Video

The Vvaan Chhath Puja Scene: सिद्धार्थ मल्होत्रा और तमन्ना भाटिया की ‘द ववान – फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट’ छठ की परंपराओं को बड़े पर्दे पर लाने के लिए ध्यान खींच रही है. अब, थिएटर के वीडियो ऑनलाइन पॉपुलर हो रहे हैं, जिसमें फिल्म का ‘छठी मैया’ गाना बजने पर दर्शक तालियां बजाते और भक्ति वाले माहौल में शामिल होते दिख रहे हैं. एक थिएटर का वीडियो ऑनलाइन सामने आया है, जिसमें ‘छठी मैया’ बजने पर दर्शक तालियां बजाते हुए दिख रहे हैं. एकता कपूर के प्रोडक्शन ‘द ववान’ में दिखाए गए इस गाने ने सिनेमा हॉल के अंदर एक भक्ति वाला पल बनाया है, जिसमें दर्शक छठी मैया को समर्पित इस सीन में पूरी तरह डूबे हुए दिख रहे हैं.
छठ सीन के बारे में यूज़र्स क्या कह रहे हैं?
एक यूज़र ने कहा, “आखिरकार छठ महापर्व को भोजपुरी के गहरे सुरों में भावपूर्ण श्रद्धांजलि मिल ही गई.” एक और ने लिखा, “छठ की परंपराओं को इतने खूबसूरत सिनेमैटिक पलों के ज़रिए देखना काफ़ी स्पेशल है. #THE VVAAN में सिद्धार्थ मल्होत्रा ने इमोशंस को अच्छी तरह एक्सप्रेस किया है. एक तीसरे यूज़र ने कहा, “छठ के सीन्स में जो इमोशन और पॉज़िटिविटी है, वो #THEVVAAN को और स्पेशल बनाती है.” एक और रिएक्शन में लिखा था, “बच्चों के साथ #THEVVAAN देखना और उन्हें छठ की परंपराओं को एन्जॉय करते देखना बहुत स्पेशल एक्सपीरियंस है.
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बच्चों से लेकर बड़ों तक #THEVVAAN को पसंद करते देखना सच में दिल खुश कर देता है ❤️ Sidharth Malhotra ने भी अपने performance से कहानी को और impactful बना दिया है।https://t.co/HANX4tXMLcpic.twitter.com/9PG3rMjW4Y
— Yashraj Desai (@theyashrajdesai) September 26, 2026
छट पूजा का महत्व
छठ पूजा बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश और देश के कई हिस्सों में मनाया जाने वाला एक प्रमुख लोकपर्व है. इस पर्व में सूर्य देव और छठी मैया की पूजा की जाती है. लोग सुख-समृद्धि, अच्छे स्वास्थ्य और परिवार की खुशहाली के लिए व्रत रखते हैं. छठ पूजा में साफ-सफाई और पवित्रता का विशेष ध्यान रखा जाता है. व्रती कई कठिन नियमों का पालन करते हैं और उगते तथा डूबते सूर्य को अर्घ्य देते हैं. इस दौरान ठेकुआ, फल और अन्य प्रसाद चढ़ाए जाते हैं. माना जाता है कि छठ पूजा प्रकृति, सूर्य और जल के प्रति आभार व्यक्त करने का पर्व है. यह त्योहार परिवार और समाज को एक साथ जोड़ने के साथ-साथ श्रद्धा, अनुशासन और समर्पण का संदेश भी देता है.