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‘शेखर टुनाइट’ शो में होगी समय रैना की एंट्री? दोनों के वायरल वीडियो ने मचाई सनसनी, फैंस हुए एक्साइटेड

Samay Raina and Shekhar Suman Viral Video: शेखर सुमन के शो ‘शेखर टुनाइट’ को लोग बेहद पसंद कर रहे हैं. हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे देखकर फैंस ये संभावना जता रहे हैं कि हो सकता है इस शो के अगले एपिसोड में समय रैना भी आएं.

By: Shivangi Shukla | Published: May 23, 2026 6:44:59 PM IST

‘शेखर टुनाइट’ शो में होगी समय रैना की एंट्री
‘शेखर टुनाइट’ शो में होगी समय रैना की एंट्री


Samay Raina and Shekhar Suman Viral Video: शेखर सुमन के शो ‘शेखर टुनाइट’ को लोग बेहद पसंद कर रहे हैं. हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे देखकर फैंस ये संभावना जता रहे हैं कि हो सकता है इस शो के अगले एपिसोड में समय रैना भी आएं. 

‘शेखर टुनाइट’ शो में मजेदार बातचीत, ह्यूमर और सेलिब्रिटीज के अनदेखे अंदाज ने लोगों को खूब एंटरटेन किया है. इसके पहले दो एपिसोड में नितिन गडकरी और बॉबी देओल मेहमान बनकर आ चुके हैं, जिन्हें फैंस ने काफी पसंद किया है. 

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सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल 

हाल ही में सोशल मीडिया पर एक बिहाइंड द सीन वीडियो वायरल हो रहा है, जिसने लोगों में उत्सुकता जगा दी है. इस वीडियो में शेखर सुमन और समय रैना साथ में म्यूजिक सेशन करते नजर आ रहे हैं. वीडियो में समय गिटार बजा रहे थे, जबकि शेखर सुमन गाना गाते नजर आ रहे हैं. इस वीडियो में मशहूर सिंगर और म्यूजिक कंपोजर विशाल ददलानी भी इस जुगलबंदी का आनंद लेते दिखाई दे रहे हैं. हालांकि अभी तक इसकी कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है कि समय रैना; शेखर सुमन के शो में आ रहे हैं या नहीं, लेकिन इस वीडियो ने चर्चा का बाजार जरूर गर्म कर दिया है.

‘इंडियाज गॉट लैटेंट’ सीजन 2 

समय रैना के वर्कफ्रंट की बात करें तो उन्होंने अपने विवादित शो ‘इंडियाज गॉट लैटेंट’ के दूसरे सीजन का भी ऐलान कर दिया है. बीते दिनों अपने ‘स्टिल अलाइव’ शो के दौरान समय ने कहा कि लोग लगातार उनसे पूछते रहते हैं कि शो वापस आएगा या नहीं. इस पर उन्होंने मजाकिया अंदाज में स्पष्ट किया कि वह इस बार और भी ज्यादा वाइल्ड शो लेकर लौटेंगे. बता दें कि इस शो का पहला सीजन विवादों की वजह से बंद करना पड़ा था.

Tags: entertainmentsamay rainaviral video
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