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क्या अब फिल्मों में कभी काम नहीं कर पाएंगी नुसरत भरूचा? बाली एक्सीडेंट के दौरान एक्ट्रेस संग ऐसा क्या हुआ, ऑक्सीजन सपोर्ट पर दिखीं अभिनेत्री

Nushrratt Bharuccha: नुसरत भरूचा बाली में काम और छुट्टियों के लिए गई थीं, लेकिन उनके साथ वहां दर्दनाक हादसा हो गया. कुछ तस्वीरें आईं, जिसमें उन्हें ऑक्सीजन सपोर्ट पर देखा गया. अब सवाल उठ रहा है कि क्या वह फिल्मों में कभी नहीं नजर आएंगी. जानिए उनके साथ क्या हुआ.

By: Kamesh Dwivedi | Published: October 3, 2026 12:44:03 PM IST

नुसरत भरूचा
नुसरत भरूचा


बॉलीवुड अभिनेत्री नुसरत भरूचा को बाली में हादसे के बाद रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर हो गया. इसके बाद उनकी कुछ दर्दनाक तस्वीरें और वीडियोज सामने आए, जिसमें उन्हें ऑक्सीजन सपोर्ट पर देखा गया. ये तस्वीरें यूजर्स को काफी हैरान कर रही हैं. इसके बाद से सवाल उठने लगा है कि क्या एक्ट्रेस फिल्मों में अब नहीं नजर आएंगे. आइए समझते हैं कि एक्ट्रेस के साथ क्या और कैसे हुआ. 

एक्ट्रेस की टीम ने क्या बताया?

नुसरत भरूचा की टीम ने पुष्टि की है कि हादसे में उनकी रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर हुआ है। वह फिलहाल बाली के अस्पताल में डॉक्टरों की निगरानी में हैं. जांच के बाद उनकी रीढ़ की सर्जरी मुंबई में की जाएगी, जिसके लिए एक्ट्रेस को एयर एंबुलेंस के जरिए मुंबई लाया जा चुका है. आपको बता दें कि टीम ने कहा कि नुसरत की सेहत और तुरंत मेडिकल केयर उनकी प्रायोरिटी है. 

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क्या फिल्मों में एक्ट्रेस कभी नहीं नजर आएंगी?

एक्ट्रेस की हालत देखकर नेटिजंस सोचने लगे की अभिनेत्री फिल्मों में अब दोबारा कभी काम नहीं कर पाएंगी. हालांकि, इसे लेकर उनकी टीम ने यह भी कहा कि चोट और सर्जरी की वजह से नुसरत को आराम करने और ठीक होने के लिए काफ़ी समय चाहिए होगा. इस वजह से, अगले कुछ हफ़्तों में उनके काम पर असर पड़ सकता है. यानी की टीम ने यह नहीं कहा कि वह कभी काम नहीं कर पाएंगी, लेकिन उन्हें काम शुरू करने में काफी समय लगेगा. 

कैसे हुआ हादसा?

अभिनेत्री की टीम ने स्टेटमेंट में हादसा कैसे हुआ इसकी जानकारी नहीं दी थी. उनकी टीम ने प्राइवेसी की अपील करते हुए कहा कि नुसरत फिलहाल इलाज और रिकवरी पर ध्यान दे रही हैं. टीम ने फैंस और शुभचिंतकों का आभार भी जताया है.

नुसरत भरूचा का वर्कफ्रंट

नुसरत भरूचा के वर्कफ्रंट की बात करें, तो उन्हें आखिरी बार हॉरर फिल्म ‘छोरी 2’ में नजर आई थीं. अब वह नीरज पांडे और मनोज बाजपेयी की नेटफ्लिक्स फिल्म में दिखाई देंगी. फिल्म का नाम पहले ‘घूसखोर पंडित’ रखा गया था, लेकिन विवाद के बाद मेकर्स ने इसे हटा दिया.

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Tags: Nushrat BharuchaNushrratt BharucchaNushrratt Bharuccha Accident
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