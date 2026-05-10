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क्या 67 की उम्र में मुकेश खन्ना करने वाले हैं शादी? प्रेम और विवाह को लेकर कही ऐसी बात, मचा हंगामा

Mukesh Khanna: दिग्गज अभिनेता मुकेश खन्ना ने हाल ही में अपनी शादी को लेकर बड़ा खुलासा किया है. क्या एक्टर करने वाले हैं शादी? आपको बता दें कि अभिनेता 67 की उम्र में भी अविवाहित हैं.

By: Kamesh Dwivedi | Published: May 10, 2026 10:49:51 AM IST

मुकेश खन्ना
मुकेश खन्ना


90 के दशक में शक्तिमान की भूमिका से हर दिलों पर राज करने वाले अभिनेता मुकेश खन्ना अपने बेबाक अंदाज के लिए जाने जाते हैं. अभिनेता ने प्यार, रिश्तों और शादी के बारे में खुलकर बात की है. साथ ही उन्होंने बताया कि उन्हें शादी पर बहुत विश्वास है. बल्कि अभिनेता अभी तक अविवाहित हैं. क्या शादी करने वाले हैं एक्टर? जानिए उन्होंने क्या कहा.

रिश्तों को लेकर रखी राय

फिल्मी चर्चा के साथ बातचीत के दौरान मुकेश खन्ना ने अपने अविवाहित होने की स्थिति को लेकर अक्सर होने वाली चर्चाओं पर बात की. उन्होंने रिश्तों को लेकर कहा, ‘अगर आप शादीशुदा हैं, तो आप प्रतिबद्ध हैं. लोग कहते हैं कि स्त्री को पतिव्रता होनी चाहिए. लेकिन क्या किसी ने कहा है कि पुरुष को भी पतिव्रता होना चाहिए ? मैं कहता हूं कि दो आत्माएं मिली हैं, लेकिन लोग इस बात पर विश्वास नहीं करते. वे कहते हैं ‘मैं अपनी पत्नी से प्यार करता हूं’ और फिर भी इधर-उधर संबंध रखते हैं. यह धोखा है.’

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अभिनेता ने शादी क्यों नहीं की?

अपनी शादी न करने के कारणों के बारे में खुलकर बात करते हुए, खन्ना ने स्पष्ट किया कि उनका यह निर्णय झिझक के बजाय आस्था पर आधारित है. उन्होंने कहा, ‘मैं ज़्यादातर लोगों से ज़्यादा शादी में विश्वास रखता हूँ. लोग सोचते हैं कि अगर आप शादी नहीं करते, तो आप शादी में विश्वास नहीं रखते. यह सच नहीं है. मैं शादी की संस्था में ज़्यादातर लोगों से ज़्यादा विश्वास रखता हूँ. पत्नी यूँ ही नहीं मिल जाती. वह भाग्य में लिखी होती है. अगर ऐसा होना तय होता, तो अब तक हो चुका होता. जिस स्त्री से मेरी शादी होनी तय है, वह कहीं न कहीं मौजूद है. जब भाग्य हमें मिलाएगा, तब ऐसा होगा.’

एक्टर ने प्रेम को लेकर क्या कहा?

अभिनेता ने प्रेम के बारे में भी अपने विचार साझा किए. उन्होंने कहा कि प्रेम केवल एक बार होता है, जबकि इसके बाद जो कुछ भी होता है वह महज मोह या इच्छा होती है।ॉ. उन्होंने आगे कहा कि यदि कोई व्यक्ति किसी एक व्यक्ति से ‘मैं तुमसे प्यार करता/करती हूँ’ कहता है और फिर किसी और के पास चला जाता है, तो यह कृतघ्नता के समान है.

Tags: bollywoodmukesh khanna
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