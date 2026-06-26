‘लॉक अप 2’ में शामिल होंगी माही विज? पंजाबी एक्ट्रेस ने अफवाहों पर लगाया विराम, इंस्टाग्राम पर दी थी जानकारी

जैसे-जैसे लॉक अप 2 को लेकर उत्सुकता बढ़ती जा रही है, वैसे-वैसे सेलिब्रिटी प्रतियोगियों को लेकर अफवाहें ऑनलाइन खूब फैल रही हैं.

हाल ही में सामने आए प्रतिभागियों के नाम में टीवी एक्ट्रेस माही विज का नाम भी शामिल था. हालांकि, अभिनेत्री ने अब सभी अटकलों पर विराम लगाते हुए पुष्टि की है कि वह इस सीजन में फराह खान के रियलिटी शो में हिस्सा नहीं लेंगी.

इंस्टाग्राम पर दिया जवाब

माही को प्रशंसकों से उनकी भागीदारी के बारे में पूछताछ करने वाले कई संदेश मिलने के बाद, उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज के माध्यम से अफवाहों का जवाब दिया. उन्होंने कहा, “जो लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि क्या मैं ‘लॉक अप 2’ कर रही हूँ, तो मैं ‘लॉक अप 2’ नहीं कर रही हूँ. दरअसल, मैं अपनी बेटी के साथ छुट्टियों पर जा रही हूँ. हाँ, मेरे नाम पर विचार चल रहा था और बातचीत भी हुई थी. शायद अगले साल… लेकिन इस साल मैं अपनी प्यारी बेटी के साथ छुट्टियों पर जा रही हूँ.”

और भी एक्ट्रेसेस के नाम पर उड़ी हैं अफवाहें

बता दें कि माही अकेली ऐसी टेलीविजन हस्ती नहीं हैं जिन्होंने लॉक अप 2 में शामिल होने की खबरों का खंडन किया है. रश्मी देसाई ने भी हाल ही में रियलिटी सीरीज से जुड़ने की अफवाहों को खारिज कर दिया था. रश्मी ने कहा, “मैं साफ-साफ कह दूं, यह ‘लॉक अप’ के बारे में नहीं है. कोई भी रियलिटी शो आता है, लोग मेरा नाम लेकर अफवाहें फैलाते हैं. मुझे यह बिल्कुल पसंद नहीं है. इसलिए, मैं ‘लॉक अप’ नहीं कर रही हूं और यह मेरा आधिकारिक बयान है.”

बता दें कि इस रियलिटी शो के लिए अब तक, निर्माताओं ने आगामी सीज़न के लिए केवल तीन प्रतियोगियों; राम कपूर, शिवांगी जोशी और पामला सेरेना के नाम आधिकारिक तौर पर घोषित किए हैं. आने वाले हफ्तों में और भी नामों की घोषणा होने की उम्मीद है, जिससे लॉक अप 2 को लेकर उत्सुकता और भी बढ़ गई है.