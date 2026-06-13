‘मैं वापस आऊंगा’ पसंद आने पर क्या दिलजीत दोसांझ को मैसेज करेंगी कंगना रनौत? ‘क्वीन’ का जवाब सुनकर हो जाएंगे हैरान!

अभिनेत्री और भाजपा सांसद कंगना रनौत ने भले ही वर्षों से गायक-अभिनेता दिलजीत दोसांझ के साथ सार्वजनिक रूप से तीखी बहस की हो, लेकिन उनका कहना है कि उनके बीच कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है.

अपनी आगामी फिल्म भारत भाग्य विधाता के प्रचार के दौरान एनडीटीवी से बात करते हुए कंगना रनौत ने दिलजीत दोसांझ के साथ अपने संबंधों के बारे में बात की.

दिलजीत दोसांझ को लेकर कंगना रनौत का बड़ा बयान

दलजीत दोसांझ के बारे में बात करते हुए कंगना रनौत ने कहा, “हम एक-दूसरे के खिलाफ नहीं हैं. एक खास घटना को लेकर हमारे विचार अलग-अलग थे.” बता दें कि 2020-21 में किसानों के विरोध प्रदर्शनों के दौरान कंगना और दिलजीत के बीच ऑनलाइन बहस छिड़ गयी थी और दोनों हस्तियां एक-दूसरे के विरोधी पक्षों में थीं. विवाद तब शुरू हुआ जब कंगना ने विरोध प्रदर्शनों में भाग लेने वाली एक बुजुर्ग महिला के बारे में पोस्ट साझा की, जिस पर दिलजीत समेत कई सार्वजनिक हस्तियों ने आलोचना की. इसके बाद सोशल मीडिया पर तीखी नोकझोंक हुई, जो देखते ही देखते देश के सबसे चर्चित सेलिब्रिटी झगड़ों में से एक बन गई. जब कंगना से पूछा गया कि क्या वह भविष्य में दिलजीत से मिलने के लिए तैयार होंगी, तो उन्होंने सीधे-सीधे जवाब दिया, “क्यों नहीं?” इसके बाद फिर बातचीत दिलजीत की आने वाली फिल्म ‘मैं वापस आऊंगा’ पर केंद्रित हो गई. जब उनसे पूछा गया कि अगर उन्हें दिलजीत का अभिनय पसंद आया तो क्या वह उन्हें संदेश भेजेंगी, तो कंगना ने इस संभावना को हंसकर टाल दिया.

भारत भाग्य विधाता के बारे में

कंगना रनौत की हालिया रिलीज हुई फिल्म भारत भाग्य विधाता रियल लाइफ की घटनाओं से प्रेरित है. कंगना ने इस फिल्म में नर्स गीता का रोल निभाया है और जबरदस्त एक्टिंग की है. इन दिनों वो अपनी फिल्म के प्रमोशन को लेकर व्यस्त हैं.