Bigg Boss 20: Gen Z गर्ल का बिग बॉस 20 से खेला होगा खत्म! आखिर किस कंटेस्टेंट पर गिरेगी गाज? 4 प्रतियोगी हुए नॉमिनेट

बिग बॉस 20 के तीसरे एपिसोड में कैप्टेंसी टास्क के समापन के साथ ही सीजन की पहली नॉमिनेशन प्रक्रिया शुरू हुई. 4 प्रतियोगियों को नॉमिनेट किया गया है. इस लिस्ट में जेन जी गर्ल भी शामिल है. अब सवाल ये है कि क्या इस वीकएंड का वार में किसी प्रतियोगी का खेला खत्म होगा या नहीं? ये नॉमिनेशन बता रहा है कि आगामी शनिवार-रविवार का दिन बिग बॉस 20 के प्रेमियों के लिए बेहद खास होने वाला है.

कौन-कौन प्रतियोगी हुए नॉमिनेट?

जियो हॉटस्टार रियलिटी के ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल पर जानकारी दी गई है कि बिग बॉस 20 के 4 प्रतियोगियों को नॉमिनेट कर दिया गया है. इस लिस्ट में जेन जी गर्ल अरिश्फा खान, लव गिल, उदिति सिंह और कनिका मान शामिल हैं. अब इन प्रतियोगियों को बचने के लिए इनके फैंस के वोट का इंतजार होगा. आपको बता दें कि वोटिंग लाइन 11 सितंबर यानी शुक्रवार को सुबह 10 बजे तक खुला है.

अरिश्फा खान का Gen Z वाला बयान हुआ था वायरल

बिग बॉस 20 के बीते एपिसोड अरिश्फा खान का जेन जी वाला बयान काफी वायरल हुआ था. उसमें उन्होंने कहा था कि वह जेन जी है, लोगों को खा जाएंगी. इसे लेकर बिग बॉस के घर में खूब बवाल मचा था. अब जबसे वह नॉमिनेट हुई हैं, तो उनके फैंस काफी चिंतित हैं. अब इस वीकएंड का वार में पता चलेगा कि आखिर क्या होगा.

कौन हैं अरिश्फा खान?

ब्यूटी और फैशन इन्फ्लुएंसर आरिशफा खान कथित तौर पर बिग बॉस 20 की प्रतियोगियों में से एक हैं. उनके इंस्टाग्राम पर 29.1 मिलियन फॉलोअर्स हैं. आपको बता दें कि बिग बॉस 20 में शामिल होने वाले कंटेस्टेंट्स में वह सबसे कम उम्र की हैं. वह मात्र 22 साल की हैं.

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