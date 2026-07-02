डंपर वाले चंचल के संग गुलछर्रे उड़ा रही थी पत्नी! बनाया शारीरिक संबंध, जब पति ने सरेआम पकड़ा; तो हो गया कांड

यूपी के रामपुर में डंपर चालक चंद्रपाल उर्फ चंचल की बीते दिनों हत्या कर दी गई थी. इस मामले के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है. जानकारी के मुताबिक आरोपी युवक की पत्नी का अवैध संबंध था. इसी के कारण उसने पत्नी के कथित प्रेमी की जान ले ली.

पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार

पुलिस को जब इस हत्या की शिकायत मिली, तो उन्होंने आरोपियों की खोजबीन शुरू की. छानबीन के दौरान पुलिस को मुख्य आरोपी योगेश बाइक से आता दिखा. जैसे उसने पुलिस को देखा, तो फायरिंग शुरू कर दी. पुलिस ने आत्मरक्षा के लिए जवाबी कार्रवाई की और आरोपी के पैर में गोली लग गई, जिससे वह घायल हो गया. फिर उसे अस्पताल भेजा गया, जहां उसका इलाज जारी है.

पंचर के दुकान के सामने की थी हत्या

आपको बता दें कि बीते 29 जून की रात को चंद्रपाल उर्फ चंचल की पंचर की दुकान के सामने गोली मारकर हत्या कर दी गई गई थी. इस घटना से आसपास के इलाकों

सरेआम की थी गोली मारकर हत्या

जानकारी के अनुसार, पटवाई थाना क्षेत्र में बीते 29 जून की रात चंद्रपाल उर्फ चंचल की एक पंचर की दुकान के सामने गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. इस घटना के बाद आसपास के इलाके में भय का माहौल था. मृतक के परिवार वाले इतने आक्रोश में थे, कि उन्होंने इसकी शिकायत पुलिस थान में दर्ज कराई.

आखिर क्यों की हत्या?

पुलिस को जांच के दौरान कुछ अहम जानकारियां मिलीं. पुलिस के अनुसार मुख्य आरोपी योगेश की पत्नी और मृतक चंद्रपाल उर्फ चंचल के बीच अवैध संबंध थे. इतना ही नहीं, पुलिस ने बताया कि दोनों की कुछ अश्लील और आपत्तिजनक तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर वायरल हुई थीं, जिसने योगेश और उनके रिश्तेदारों को चौंका दिया था. इसके बाद योगेश और उसका परिवार काफी गुस्से में था. इसी के कारण योगेश ने अपने भाई मुनेश और अन्य साथी विनोद के साथ मिलकर चंचल को रास्ते से हटाने का फैसला किया.

कहां पहुंची जांच?

पुलिस ने बताया कि अभी वह मामले की जांच कर रही है. साथ ही अन्य आरोपियों की भी तलाश कर रही है. पुलिस का कहना है कि मामले के सभी पहलुओं की गहनता से जांच की जा रही है. उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

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