‘बबलू पंडित’ की मौत पर खुद रो पड़े थे विक्रांत मैसी! जानिए क्यों ‘मिर्जापुर: द मूवी’ में भी नहीं हुई पुराने बबलू की वापसी!

भारत में जब ओटीटी का आगाज हुआ है तो नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम वीडियो, जियोहॉटस्टार जैसे तमाम चैनल तेजी से ग्रो कर रहे थे. लोगों को ऐसा कंटेंट परोसा जा रहा था जो ऑडियंस को इतने सस्पेंस थ्रिल से भर दें जो 2-3 घंटे की मूवी से भी न मिले. इसी बीच अमेजन प्राइम पर रिलीज हुई मिर्जापुर सीरीज, जिसके एक के बाद एक एपिसोड और सीजन ने लोगों को कहानी से बांधे रखा. गद्दी और खूर-खराबे के पीछे की कहानी लोगों को काफी पसंद आई. इस सीरीज ने गुड्डू और बबलू पंडित के किरदार ने भी काफी सुर्खियां बटोरीं. भाईयों की ये जोड़ी, मुन्ना त्रिपाठी की वजह से बिछड़ गई थी लेकिन बबलू पंडित ने बदले का सिलसिला जारी रखा. हाल ही में रिलीज मिर्जापुर: द मूवी ने बबलू पंडित के नए रोल को इंट्रोड्यूस करके फैन्स के होश उड़ा दिए, लेकिन कहीं न कहीं पुराने बबलू पंडित यानी विक्रांत मैसी को याद किया जा रहा है. सोशल मीडिया पर लोग शिकायत करने लगे कि आखिर बबलू पंडित की वापसी विक्रांत मैसी के रोल में क्यों नहीं हुई? अब इस सवाल का जवाब खुद विक्रांत मैसी ने दे दिया है.

शो से बाहर होने का काफी दुख था…

FLO बैंगलुरू ऑफिशियल के साथ बातचीत के दौरान बॉलीवुड एक्टर विक्रांत मैसी ने पुराने पलों को याद किया. उन्होंने बताया कि मिर्जापुर की कास्ट से लेकर मेकिंग तक में 85 फीसदी रोल मर्दों के थे. हालांकि टीम में महिलाओं के किरदार ज्यादा मजबूत थे लेकिन कैमरे के आगे और पीछे का इनवायरमेंट और काम का माहौल पूरी तरह से मेल ईगो, टेस्टोस्टेरोल और पेट्रीआर्की सोच से भरा हुआ था.

काश मेरे किरदार का कत्ल न होता…

अपने इंटरव्यू में विक्रांत मैसी ने कहा कि काश उन्होंने मुझे शो में नहीं मारा होता है. क्योंकि जब मिर्जापुर का ऑफर मेरे पास आया तो पूरा ग्रुप जुनूनी और एक्साइटेज लोगों से भरा हुआ था. जो एक साथ आए और कहा कि चलो यग शो बनाते हैं लेकिन बबलू पंडित की हत्या नहीं होनी चाहिए. एक्टर ने कहा कि जब वो प्रोजक्ट पर काम कर रहे थे उन्होंने इमेजिन नहीं किया था कि ये लोगों पर इतना बड़ा कल्चरल इफेक्ट पैदा करेगा.

शूटिंग में उठानी पड़ी थी परेशानी

बॉलीवुड एक्टर विक्रांत मैसी ने बताया कि मिर्जापुर के सीजन इतने हिट हुए कि लोगों की भीड़ मुझे घेर लेती थी. अपने पुराने पलों को याद करते हुए एक्टर ने बताया कि जब मिर्जापुर रिलीज हुआ तो मैं लखनऊ में था और रामप्रसाद की तेरहवीं की शूटिंग कर रहा था. अचानक सेट के बाहर 200-300 लोग इकट्ठा हो गए और शोर मचाने लगे. वहां खबर फैल गई थी कि मिर्जापुर वाले बबलू पंडित फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं. यह सब कुछ सीरीज के रिलीज होने के 24 घंटे के अंदर हो गया. कुछ लोगों ने बाइक पर बैठकर मेरी कार को फॉलो किया, वो सेल्फी और ऑटोग्राम लेना चाहते थे. तब मुझे लगा कि हमने अच्छा काम किया है और लोग एंजॉय कर रहे हैं.

निराश हो गए थे विक्रांत

फेय डिसूजा को 2024 में दिए एक इंटरव्यू में भी विक्रांत मैसी ने निराशा जताई थी. जब उन्होंने मिर्जापुर साइन की थी उन्हें पता नहीं था कि उनके किरदार का कत्ल हो जाएगा. उन्होंने कहा था कि जब मेरे किरदार की मौत हुई तो मुझे थोड़ी निराशा हुई क्योंकि मेरे दिमाग में कुछ और ही प्लान था. मुझे सिर्फ 6 एपिसोड दिए गए थे पढ़ने के लिए और इसी के आधार पर मैंने मिर्जापुर का कॉन्ट्रेक्ट साइन कर लिया. हालांकि कुछ एपिसोड शूटिंग के साथ लिखे जा रहे थे. जब मैंने बाद के एपिसोड की स्क्रिप्ट पढ़ी, तो मुझे लगा, ‘अरे बाप रे!’ उन्होंने मुझसे कहा, ‘हमें लगा कि आपने स्क्रिप्ट पढ़ ली है?’ मैंने कहा, ‘जब हमने साइन किया था, तब मुझे आखिरी दो एपिसोड नहीं दिए गए थे.’ यही गलतफहमी थी, और मुझे थोड़ा और सावधान रहना चाहिए था.’

विक्रांत मैसी के अपकमिंग प्रोजेक्ट

बॉलीवुड एक्टर विक्रांत मैसी के अपकमिंग प्रोजेक्ट की बात करें तो वो बहुत जल्द राजकुमार हिरानी की वेब सीरीज प्रीतम और पेड्रो में विलेन के किरदार में नजर आएंगे. यह शो 3 जुलाई को जियोहॉटस्टार पर रिलीज होगा, जिसमें अरशद वारसी और वीर हिरानी भी अहम रोल अदा करेंगे. इन दिनों मिर्जापुर भी काफी चर्चा में बनी हुई है क्योंकि अब इसे सीरीज या एपिसोड में नहीं बल्कि एक मूवी के रूप में 4 सितंबर को बड़े पर्दे पर रिलीज किया जा रहा है. मूवी में बबलू पंडित की वापसी हो रही है जिसमें पंचायत वाले जितेंद्र कुमार बबलू पंडित के किरदार में नजर आएंगे.

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