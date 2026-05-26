आखिर क्यों तब्बू ने सरोज खान को दिया था सोने का कंगन? वजह जानकर हो जाएंगे भावुक, जानिए किस्सा

साल 1991 में आई फिल्म ‘तक्षक’ के गाने ‘रंग दे’ की शूटिंग पूरी होने के बाद अभिनेत्री तब्बू ने कोरियोग्राफर सरोज खान और उनकी टीम को सोने के गहने गिफ्ट किए. इतना ही नहीं, बताया जाता है कि इस शानदार डांस परफॉर्मेंस के बाद उन्होंने बैकग्राउंड डांसरों को पैसे देकर भी उनका सम्मान किया. इस दिलचस्प किस्से के बारे में डांसर रुबीना खान ने बताया है.

तब्बू ने गाने के लिए की थी कड़ी मेहनत

बॉलीवुड ठिकाना से बातचीत के दौरान मशहूर डांसर रुबीना खान ने ‘रंग दे’ गाने के किस्से को साझा किया. उस सॉन्ग को सरोज खान द्वारा कोरियोग्राफ किया गया था. और तब्बू ने इसे अपनी परफॉर्मेंस से शानदार बना दिया था. रुबीना खान ने बताया, ‘उन्होंने (तब्बू) स्टेप्स में महारत हासिल करने के लिए बहुत मेहनत की. रिहर्सल के दौरान वह मुश्किल से ही बैठती थीं. उनका शरीर थोड़ा अकड़ा हुआ है, इसलिए उनमें इतनी लचीलता नहीं है कि वह ऐसे स्टेप्स आसानी से कर सकें. इसलिए उन्होंने खूब अभ्यास किया और अंत में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया।.हमने 4-5 दिनों में गाना पूरा कर लिया.’

सरोज खान को गिफ्ट किया सोने का कंगन

रुबीना खाने ने आगे बताया कि गाने का फाइनल आउटपुट देखकर तब्बू बेहद खुश हो गईं और उन्होंने टीम को बड़े धूमधाम से धन्यवाद देने का फैसला किया. रुबीना खान ने कहा, ‘वह इतनी खुश थीं कि उन्होंने सरोज खान को सोने की चूड़ियां उपहार में दीं. उन्होंने अपने पुरुष सहायक को सोने की चेन और महिला सहायक को सोने का कंगन भी उपहार में दिया. मैंने पहली बार किसी कलाकार को ऐसा करते देखा था. वह इस बात से बहुत खुश थीं कि उन्होंने डांस नंबर को बखूबी अंजाम दिया.’ इतना ही नहीं तब्बू ने प्रत्येक बैकग्राउंड डांसर्स को भी 1000 रुपये दिए.

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