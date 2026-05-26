फिल्मों में सुपरस्टार, निजी जिंदगी में सीक्रेट पति! जानिए सनी देओल की लव स्टोरी और कौन हैं उनकी पत्नी

Sunny Deol Love Story: सनी देओल ने साल 1984 में लंदन में एक गुप्त समारोह में पूजा देओल से शादी की. अपने पहले दौर के स्टारडम को बचाने के लिए अभिनेता ने जानबूझकर जनता और मीडिया से इस शादी को छिपाया. चलिए जानते हैं सनी देओल और उनकी पत्नी की लव स्टोरी. साथ ही देखें तस्वीरें.

क्यों छुपाकर रखी शादी?

सनी देओल ने अपनी पूजा देओल संग अपनी शादी को कई सालों तक छुपा कर रखा था. उनकी पत्नी का असली नाम लिंडा महल है, जो लंदन में पली बढ़ी हैं. फिल्मों में आने से पहले ही सनी ने 1984 में पूजा देओल से शादी कर ली थी. लेकिन धर्मेंद्र और कई निर्माताओं ने उन्हें सलाह दी कि अगर वे अपनी शादी की बात छुपा कर रखेंगे तो उनकी फैन फॉलोइंग बढ़ेगी और उनकी रोमांटिक हीरो वाली इमेज भी बनी रहेगी. और हुआ भी वैसा ही जब सनी देओल की पहली फिल्म ‘बेताब’ रिलीज हुई तो उसने सनी देओल को स्टार बना दिया था.

कब खुली बात?

सुपरस्टार बनने के बाद सनी देओल की अमृता सिंह और डिंपल कपाड़िया के साथ अफेयर की खबरें भी सामने आईं. जब सनी देओल के बड़े बेटे का जन्म हुआ, तब खुद सनी देओल ने अपनी शादी को ऑफिशियली कंफर्म किया.

कितने बच्चे हैं?