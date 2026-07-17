‘तुम दोनों का ब्रेकअप हो जायेगा’; सोनाक्षी-जहीर के रिश्ते पर क्यों नाराज हुए थे सलमान खान, जानकर रह जायेंगे हैरान!

सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल की जोड़ी को लोग खूब पसंद करते हैं. छुट्टियों से लेकर मजेदार शरारतों तक, ये दोनों अपनी मनमोहक केमिस्ट्री से हमेशा हमारा दिल जीत लेते हैं, लेकिन सुपरस्टार सलमान खान ने दोनों के रिश्ते को लेकर बड़ी बात कही थी, जिसका उन दोनों को भी अंदाजा नहीं था.

हाल ही में सोनाक्षी सिन्हा और जहीर नेहा धूपिया और अंगद के टॉक शो डबल डेटिंग में आये थे. इस शो में कपल ने बताया कि दोनों के बीच के रिश्ते की खबर सबसे पहले सलमान खान को हुई थी.

सलमान खान को लग गयी थी भनक

सोनाक्षी और जहीर ने बताया कि उन्होंने शुरू में डेटिंग से जुड़े सवालों से बचने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहे क्योंकि सलमान को पहले ही सब पता चल गया था. जहीर ने बताया, “उन्होंने हमें हमारे बताने से पहले ही देख लिया था. उन्हें पहले ही पता चल गया था.” सोनाक्षी ने बताया कि सलमान ने हम लोगों को कई बार साथ देखा था और जब भी हम लोगों से पूछते तो हम लोग मना कर देते कि ऐसा कुछ नहीं है. इसके बाद एक दिन सलमान खान ने कहा, ‘देखो, एक दिन तुम लोगों का ब्रेकअप होगा. तू यहाँ से आकर रोएगी, वो वहाँ से आकर रोएगा. मैं तुम दोनों से प्यार करता हूँ, और मैं किसी का पक्ष नहीं लेना चाहता.’ सोनाक्षी ने कहा कि सलमान की बात सुनकर वो दोनों दंग रह गए क्योंकि अब तक सोनाक्षी और जहीर को समझ आ गया था कि सलमान खान को उनके रिश्ते के बारे में पता चल चुका है.

सलमान खान की पार्टी में हुई थी मुलाकात

सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल की मुलाकात सलमान खान की पार्टी में हुई थी. दोनों ने 2017 में डेटिंग शुरू की और कई सालों तक अपने रिश्ते को लोगों की नजरों से दूर रखा. यहां तक ​​कि उन्होंने 2022 में फिल्म ‘ डबल एक्सएल’ में एक साथ काम भी किया था. बाद में जून 2024 में, इस जोड़े ने विशेष विवाह अधिनियम के तहत एक नागरिक समारोह में शादी कर ली. उन्होंने सोनाक्षी के मुंबई स्थित आवास पर एक पंजीकृत विवाह समारोह आयोजित किया और परिवार और करीबी दोस्तों की उपस्थिति में एक निजी समारोह में शादी कर ली.