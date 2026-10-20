अंदर से इतना टूट चुके हैं Salman, इस गाने में मजनू की तरह तड़प-तड़प कर रोय थे भाईजान; गाना देख फैंस भी हो जाते हैं भावुक

Salman Khan Sad Song: फिल्ममेकर और कोरियोग्राफर फराह खान ने हाल ही में फिल्म जान-ए-मन के गाने सौ दर्द है की शूटिंग के दौरान सलमान खान से जुड़े एक इमोशनल पल के बारे में बात की. हाल ही में एक बातचीत में, फराह ने बताया कि सलमान ने इमोशनल सीक्वेंस के लिए ग्लिसरीन पर भरोसा नहीं किया और सीन शूट करते समय सच में टूट गए थे.

सच में रो पड़े थे सलमान

साथ ही आपकी जानकारी के लिए बता दें कि फिल्ममेकर और कोरियोग्राफर फराह खान ने हाल ही में फिल्म जान-ए-मन के गाने सौ दर्द है की शूटिंग के दौरान सलमान खान से जुड़े एक इमोशनल पल के बारे में बात की. रणवीर अल्लाहबादिया के साथ बातचीत में, फराह ने बताया कि सलमान ने इमोशनल सीक्वेंस के लिए ग्लिसरीन पर भरोसा नहीं किया और सीन शूट करते समय सच में टूट गए थे.

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फराह खान का खुलासा

फराह ने बताया कि सलमान के साथ उनका बचपन से ही गहरा रिश्ता है और उन्होंने यह भी बताया कि सुपरस्टार हाल ही में उनके बर्थडे सेलिब्रेशन में शामिल हुए थे. उनकी पर्सनैलिटी के बारे में बात करते हुए, उन्होंने कहा कि सलमान का सेंस ऑफ़ ह्यूमर सूखा और ताना मारने वाला है, लेकिन वो बहुत नरम दिल के भी हैं. जान-ए-मन के बारे में बताते हुए, फराह ने कहा कि उन्हें लगता है कि फिल्म बहुत खूबसूरत थी और उन्होंने कहा कि एक कोरियोग्राफर के तौर पर उनका सबसे अच्छा काम इसमें था. “गाने बहुत अंडररेटेड हैं और जिस तरह से उन्हें पिक्चराइज़ किया गया है. वो जो सलमान ब्रुकलिन ब्रिज पे रोया है ना, वो असल में रोया है.

इस दौरान फराह खान ने ये भी कहा कि मुझे नहीं पता कि उस समय उनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा था, लेकिन यह पहली बार था जब मैंने सलमान को अपने दर्द को महसूस करते देखा,” उन्होंने कहा. उन्होंने शूट के उस पल को याद करते हुए कहा कि यह पूरी तरह से असली था और स्टेज्ड नहीं था. “वो जो खड़ा होकर रोया… कोई ग्लिसरीन नहीं था, कुछ भी नहीं. वह बस वहीं रोने लगे और यह जादू था.

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