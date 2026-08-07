Saif Ali Khan Sister: 50 की उम्र में भी क्यों कुंवारी हैं सबा पटौदी? खुद बताई शादी न करने की असली वजह

सैफ अली खान और सोहा अली खान ने अपनी मां शर्मिला टैगोर के नक्शेकदम पर चलते हुए सिनेमा की दुनिया में अपनी खास पहचान बनाई. हालांकि, उनकी बहन सबा पटौदी हमेशा इस चकाचौंध और लाइमलाइट से दूर ही रहीं. सबा अक्सर अपनी मां शर्मिला टैगोर के साथ इवेंट्स में नजर आती हैं और सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहती हैं, जहां वे अपने परिवार से जुड़ी खूबसूरत तस्वीरें और पोस्ट शेयर करती रहती हैं. 50 साल की हो चुकी सबा ने आखिर अब तक शादी क्यों नहीं की, इसे लेकर लोग अक्सर सवाल करते हैं. अब खुद सबा ने इस बात का जवाब दिया है.

सबा पटौदी ने क्यों नहीं की शादी?

हाल ही में नेहा धूपिया और अंगद बेदी के साथ बातचीत के दौरान सबा ने अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर एक दिलचस्प खुलासा किया. उन्होंने कहा, ‘मेरा वैसा कोई ‘पहला बॉयफ्रेंड’ कभी नहीं रहा. 18-19 साल की उम्र से ही मुझे शादी के लिए कई लोगों से मिलवाया जाने लगा था, लेकिन मैंने किसी से शादी नहीं की. हालांकि, जब मैं 19 साल की थी, तब कोलकाता में एक शख्स से मेरी मुलाकात हुई थी और बात शादी तक पहुंच भी गई थी, लेकिन फिर बात बन नहीं पाई. सच कहूं तो उस वक्त मैं इसके लिए पूरी तरह तैयार भी नहीं थी.’

नहीं मिला सपनों का राजकुमार

सबा ने आगे समझाया कि हालांकि वे आगे चलकर शादी करने के लिए तैयार थीं, लेकिन उन्हें कभी अपना परफेक्ट पार्टनर मिला ही नहीं. उन्होंने कहा, ‘मुझे कभी कोई ऐसा इंसान नहीं मिला जो मेरे लिए एकदम सही मैच हो. और अब्बा (पूर्व भारतीय क्रिकेट कप्तान मंसूर अली खान पटौदी) जैसे पिता के होने के बाद… सच कहूं तो वो एक कमाल के इंसान थे. ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल अपने पिता जैसा ही लाइफ पार्टनर तलाशते हैं, लेकिन पिता तो आखिर पिता ही होते हैं.’

सबा ने आगे कहा, ‘अब्बा बेहद चार्मिंग, विनम्र और जिम्मेदार इंसान थे. उन्होंने ही मुझे आत्मनिर्भर बनना सिखाया. तापसी पन्नू ने एक बार कहा था, ‘मुझे किसी लड़के की नहीं, बल्कि एक मैच्योर इंसान (मर्द) की तलाश है.’ मैं उनकी इस बात से पूरी तरह सहमत हूं, और मुझे वैसा इंसान कभी मिला ही नहीं.’

आखिर कौन हैं सबा पटौदी?