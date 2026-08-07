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Saif Ali Khan Sister: 50 की उम्र में भी क्यों कुंवारी हैं सबा पटौदी? खुद बताई शादी न करने की असली वजह

Saba Pataudi: 50 की उम्र में भी सबा पटौदी क्यों हैं सिंगल? अब्बा मंसूर अली खान पटौदी से लेकर 19 की उम्र में टूटी शादी तक, सबा ने शादी न करने की वजह पर तोड़ी चुप्पी.

By: Shivani Singh | Published: August 7, 2026 3:50:54 PM IST

50 की उम्र में भी सबा पटौदी क्यों हैं सिंगल? सबा ने शादी न करने की वजह पर तोड़ी चुप्पी.
50 की उम्र में भी सबा पटौदी क्यों हैं सिंगल? सबा ने शादी न करने की वजह पर तोड़ी चुप्पी.


सैफ अली खान और सोहा अली खान ने अपनी मां शर्मिला टैगोर के नक्शेकदम पर चलते हुए सिनेमा की दुनिया में अपनी खास पहचान बनाई. हालांकि, उनकी बहन सबा पटौदी हमेशा इस चकाचौंध और लाइमलाइट से दूर ही रहीं. सबा अक्सर अपनी मां शर्मिला टैगोर के साथ इवेंट्स में नजर आती हैं और सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहती हैं, जहां वे अपने परिवार से जुड़ी खूबसूरत तस्वीरें और पोस्ट शेयर करती रहती हैं. 50 साल की हो चुकी सबा ने आखिर अब तक शादी क्यों नहीं की, इसे लेकर लोग अक्सर सवाल करते हैं. अब खुद सबा ने इस बात का जवाब दिया है.

सबा पटौदी ने क्यों नहीं की शादी?

हाल ही में नेहा धूपिया और अंगद बेदी के साथ बातचीत के दौरान सबा ने अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर एक दिलचस्प खुलासा किया. उन्होंने कहा, ‘मेरा वैसा कोई ‘पहला बॉयफ्रेंड’ कभी नहीं रहा. 18-19 साल की उम्र से ही मुझे शादी के लिए कई लोगों से मिलवाया जाने लगा था, लेकिन मैंने किसी से शादी नहीं की. हालांकि, जब मैं 19 साल की थी, तब कोलकाता में एक शख्स से मेरी मुलाकात हुई थी और बात शादी तक पहुंच भी गई थी, लेकिन फिर बात बन नहीं पाई. सच कहूं तो उस वक्त मैं इसके लिए पूरी तरह तैयार भी नहीं थी.’

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सबा ने आगे समझाया कि हालांकि वे आगे चलकर शादी करने के लिए तैयार थीं, लेकिन उन्हें कभी अपना परफेक्ट पार्टनर मिला ही नहीं. उन्होंने कहा, ‘मुझे कभी कोई ऐसा इंसान नहीं मिला जो मेरे लिए एकदम सही मैच हो. और अब्बा (पूर्व भारतीय क्रिकेट कप्तान मंसूर अली खान पटौदी) जैसे पिता के होने के बाद… सच कहूं तो वो एक कमाल के इंसान थे. ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल अपने पिता जैसा ही लाइफ पार्टनर तलाशते हैं, लेकिन पिता तो आखिर पिता ही होते हैं.’

सबा ने आगे कहा, ‘अब्बा बेहद चार्मिंग, विनम्र और जिम्मेदार इंसान थे. उन्होंने ही मुझे आत्मनिर्भर बनना सिखाया. तापसी पन्नू ने एक बार कहा था, ‘मुझे किसी लड़के की नहीं, बल्कि एक मैच्योर इंसान (मर्द) की तलाश है.’ मैं उनकी इस बात से पूरी तरह सहमत हूं, और मुझे वैसा इंसान कभी मिला ही नहीं.’

आखिर कौन हैं सबा पटौदी?

  • सबा पटौदी मशहूर अभिनेत्री शर्मिला टैगोर और पूर्व भारतीय क्रिकेट कप्तान मंसूर अली खान पटौदी की बेटी हैं.
  • उनका जन्म 1 मई 1976 को हुआ था और फिलहाल वे 50 वर्ष की हैं.
  • अपनी मां और भाई-बहन की तरह एक्टिंग चुनने के बजाय सबा ने ज्वेलरी डिजाइनिंग को अपना करियर बनाया.
  • अपने इंस्टाग्राम बायो के मुताबिक, सबा एक टैरो कार्ड रीडर और स्पिरिचुअल हीलर भी हैं. इसके साथ ही वे भोपाल के ‘रॉयल एंडोमेंट ट्रस्ट’ की चीफ कस्टोडियन की जिम्मेदारी भी संभालती हैं.
  • इंस्टाग्राम पर उनके करीब 2.59 लाख (259K) फॉलोअर्स हैं.

Tags: saba pataudiSaif ali khan
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