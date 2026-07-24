‘राम’ की भूमिका निभाने से डर रहे थे रणबीर कपूर, बोले, ‘बड़ी जिम्मेदारी का काम…’; ‘टॉक्सिक’ अभिनेता यश ने की उनकी तारीफ

Ranbir Kapoor in Ramayan: सैन डिएगो कॉमिक-कॉन 2026 में अपनी शुरुआती प्रतिक्रिया के बारे में बात करते हुए, रणबीर ने बताया कि जब ‘प्रभु श्रीराम’ का रोल उन्हें ऑफर हुआ तो उन्हें डर लग रहा था. उन्होंने कहा कि आप चाहे कितने भी बड़े अभिनेता क्यों न हों, रामायण में “मर्यादा पुरुषोत्तम” भगवान राम की भूमिका निभाना हमेशा से ही आसान नहीं रहा है.

मंच पर रावण की भूमिका निभाने वाले सह-कलाकार यश और निर्देशक नितेश तिवारी के साथ, रणबीर ने उस अपार दबाव के बारे में बात की जिसका सामना उन्हें एक ऐसे व्यक्ति की भूमिका निभाते समय करना पड़ा, जिसकी पूजा की जाती है और जिसे मनुष्य की उस सीमा के रूप में माना जाता है जिसे कोई कभी प्राप्त नहीं कर सकता.

राम की भूमिका निभाने में हिचकिचा रहे थे रणबीर कपूर

रणबीर कपूर ने ‘राम’ के किरदार की विशालता और जिम्मेदारी को देखते हुए माना कि शुरुआत में वे अपने अभिनय को लेकर पूरी तरह से भय और संदेह से घिरे हुए थे. भारतीय मानस में रामायण की कथा के अपार महत्व को देखते हुए, अभिनेता को अपनी भूमिका के साथ न्याय कर पाने की क्षमता पर संदेह था.

रणबीर ने कहा, “मुझे याद है जब मुझे पहली बार फिल्म का प्रस्ताव मिला था, तब मेरे मन में बहुत डर और संदेह था. ‘क्या मैं यह कर पाऊंगा, क्या मैं इसके लिए सक्षम हूं?’ लेकिन मुझे लगता है कि वह संदेह बहुत जल्दी कृतज्ञता में बदल गया. यह एक आशीर्वाद था, जीवन भर का एक सुनहरा अवसर था, और एक नैतिक जिम्मेदारी भी.” रणबीर कपूर ने कहा कि भगवान राम का किरदार निभाने के लिए अभिनय कौशल से कहीं अधिक पूर्ण सत्यनिष्ठा, अनुशासन और नेक इरादे की आवश्यकता होती है. उनके अनुसार, पूरी कास्ट ने कहानी के प्रति अपना समर्पण दिखाया ताकि विश्वभर के दर्शकों को प्रामाणिकता का अनुभव हो सके.

यश ने की रणबीर कपूर की तारीफ

कुछ प्रचार संबंधी तस्वीरें सामने आने के बाद रणबीर कपूर को काफी ट्रोल किया जा रहा था. रणबीर कपूर के भगवान राम की दिव्य छवि को साकार करने की क्षमता पर लोगों को संदेह हो रहा था. हालांकि, फिल्म में ‘रावण’ की भूमिका निभाने वाले यश ने कॉमिक-कॉन पैनल में अपने सह-कलाकार के समर्पण और शारीरिक बदलाव के बारे में बात करते हुए इन शंकाओं को तुरंत दूर कर दिया. यश ने कहा “इस दुनिया में कोई भी आकर यह नहीं कह सकता कि ‘मुझे भगवान राम की भूमिका निभाने का सौभाग्य प्राप्त है.’ वह एक शानदार अभिनेता हैं. भगवान राम की भूमिका निभाना आसान नहीं है, और जिस तरह से उन्होंने वास्तव में मेहनत की है, उनके लिए बहुत सम्मान है. जब आप रामायण देखेंगे, तो आपको महान इरादों और महान बलिदानों से परिपूर्ण एक सुंदर राम दिखाई देंगे.”

प्राइम फोकस स्टूडियोज और मॉन्स्टर माइंड क्रिएशन्स द्वारा सह-निर्मित, ‘रामायण’ को दो भागों में रिलीज किया जायेगा जो भारतीय संस्कृति को वैश्विक दर्शकों के सामने पहले कभी न देखे गए तरीके से प्रस्तुत करेगा. दो भागों में निर्मित इस कृति का पहला भाग दिवाली 2026 के दौरान विश्व स्तर पर सिनेमाघरों में रिलीज होने वाला है , जिसके बाद दूसरा भाग दिवाली 2027 में रिलीज होगा.