बयान दर्ज करवाने क्यों नहीं आ रहें समय रैना…? महाराष्ट्र साइबर सेल की ये रिक्वेस्ट

मुंबई: यूट्यूबर समय रैना का शो ‘इंडियाज गॉट लेटेंट’ इन दिनों विवादों में घिरा हुआ है। शो के एक एपिसोड में गेस्ट के तौर पर पहुंचे रणवीर इलाहाबादिया ने पेरेंट्स की निजी जिंदगी को लेकर एक आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी, जिससे सोशल मीडिया पर हंगामा मच गया। इस मामले में समय रैना, रणवीर इलाहाबादिया और शो से जुड़े अन्य लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। वहीं महाराष्ट्र साइबर सेल ने सभी इन्फ्लुएंसर को बयान दर्ज क के लिए बुलाया है। इसी बीच इस मामले को लेकर समय रैना ने महाराष्ट्र साइबर से एक रिक्वेस्ट की है.

जानकारी के अनुसार, समय रैना फिलहाल देश से बाहर हैं, इसलिए उन्होंने साइबर सेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बयान दर्ज कराने की अनुमति मांगी थी। हालांकि पुलिस ने उनकी इस मांग को खारिज कर दिया है। अधिकारियों ने साफ कहा है कि समय रैना को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर ही बयान दर्ज कराना होगा। उन्हें 18 फरवरी को पेश होने के लिए कहा गया है।

