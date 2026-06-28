अब तक क्यों नहीं की शादी? हर्षद चोपड़ा ने पहली बार बताई असली वजह, एक्टर ने किया बड़ा खुलासा

हर्षद चोपड़ा इस वक्त ‘ लॉक अप सच या सजा’ के घर में हैं प्रतिभागी के तौर पर नजर आ रहे हैं. टेलीविजन में दो दशकों से अधिक समय तक अभिनय करने के बावजूद, इस अभिनेता ने अपने निजी जीवन के बारे में बहुत कम बात की है. दूसरे एपिसोड में, हर्षद भावुक हो गए और उन्होंने बताया कि उन्हें कभी कोई ऐसा साथी क्यों नहीं मिला जिसके साथ वे अपना जीवन बिता सकें.

हर्षद चोपड़ा ने क्या कहा?

शो के दौरान जब श्रेया कालरा ने हर्षद से उनके निजी जीवन और शादी न करने के बारे में पूछा, तो अभिनेता ने कहा, ‘मुझे कोई मिल गया था, और फिर कुछ गड़बड़ हो गई, है ना? मैं मानता हूं कि सही व्यक्ति आपकी ताकत बन सकता है और मैं यह जानता हूं. दिक्कत ये है कि सही व्यक्ति के साथ जोखिम भी जुड़ा होता है. मैं तटस्थ रहना पसंद करता हूं. मैं कभी खुश नहीं रहना चाहता बिना किसी शिकायत के मैं अपना जीवन तटस्थ रूप में जीऊंगा.’

उन्होंने आगे कहा, ‘मैं डेटिंग तो करता हूं, लेकिन फिर धोखा खा जाता हूं. बोलना कुछ होता है, लेकिन काम कुछ और होते हैं. लोग न बहुत ज्यादा मतलबी होते हैं. मैंने बहरापन महसूस किया है, भावनात्मक बहरापन. मैं बोलता रहता हूं. बोलता रहता हूं, लेकिन सामने वाला सुनता और समझता नहीं. ऐसा लग रहा है कि मैं बात कर रहा हूं. पर बात सुना क्यों नहीं दे रहा है. समस्या यह नहीं है कि मैं उपलब्ध हूं. बल्कि यह है कि मैं बहुत ज्यादा उपलब्ध हूं. शायद गलती मेरी ही है.

गर्लफ्रेंड ने दिया था धोखा

हर्षद चोपड़ा ने इसी शो के दौरान बताया कि उनके प्रशंसक अक्सर शिकायत करते हैं कि उनके बारे में लोग बहुत कम जानते हैं. उन्होंने कहा कि करियर की शुरुआत में वह काफी मिलनसार और सामाजिक रूप से सक्रिय थे. लेकिन 2010 में उन्हें बड़ा झटका लगा, जब उनकी गर्लफ्रेंड ने उनके सबसे अच्छे दोस्त के साथ उन्हें धोखा दिया. इस घटना के बाद वह लोगों पर भरोसा करने में सतर्क हो गए और खुद को दूसरों से दूर रखने लगे.

लॉक अप सीजन 2 के बारे में

‘लॉक अप: सच या सज़ा सीजन 2’ में सुनीता आहूजा, राम कपूर, शिवांगी जोशी, आकांक्षा चौधरी, हर्षद चोपडा, योगेश रावत, रियाज अली, धीरज धूपर, श्रेया कार्ला, आकांक्षा चमोला, श्रेष्ठा अय्यर और सूफी मोतीवाला सहित प्रतियोगियों के साथ शुरू हो गया है.

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