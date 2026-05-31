Home > मनोरंजन > विक्की कौशल ने किया खुलासा: आखिर क्यों कहा कियारा आडवाणी को ‘एक्ट्रेसेस की उदित नारायण’? वजह जान आप भी कहेंगे- बात तो सही है!

विक्की कौशल ने किया खुलासा: आखिर क्यों कहा कियारा आडवाणी को ‘एक्ट्रेसेस की उदित नारायण’? वजह जान आप भी कहेंगे- बात तो सही है!

बॉलीवुड के सबसे चार्मिंग एक्टर विक्की कौशल ने कियारा आडवानी को 'एक्ट्रेस की उदित नारायण' कह दिया था. दोनों एक साथ लस्ट स्टोरीज और गोविंदा मेरा नाम में नजर आए थे. हालांकि विक्की कौशल के इस कमेंट के पीछे का सच जानकर आप भी एक्टर से सहमत हो जाएंगे

By: Kajal Jain | Last Updated: May 31, 2026 10:35:01 AM IST

विक्की कौशल ने किया खुलासा: आखिर क्यों कहा कियारा आडवाणी को 'एक्ट्रेसेस की उदित नारायण'? वजह जान आप भी कहेंगे- बात तो सही है!
विक्की कौशल ने किया खुलासा: आखिर क्यों कहा कियारा आडवाणी को 'एक्ट्रेसेस की उदित नारायण'? वजह जान आप भी कहेंगे- बात तो सही है!


बॉलीवुड में जब कोई कलाकार किसी दूसरे एक्टर के साथ अपने एक्सीपिएंस शेयर करता है तो फैंस का ध्यान आकर्षित होना लाजमी है. ऐसा ही एक किस्सा जुड़ा है नेशनल क्रश विक्की कौशल और एक्ट्रेस कियारा आडवाणी से. अपने एक इंटरव्यू में विक्की कौशन ने एक्ट्रेस को सीधा लेजेंड्री सिंगर उदित नारायण से कंपेयर कर दिया था. यह किस्सा जुड़ा है ‘गोविंदा नाम मेरा’ के प्रमोशन से, जिसमें लीड रोल कर रहे विक्की कौशल से जब उनकी को-स्टार कियारा आडवानी के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि वो ‘एक्ट्रेसेस की उदित नारायण’ है. हालांकि उन बातों का काफी अरसा बीत चुका है, लेकिन फिल्मी दुनिया का ये किस्सा आज भी फैन्स के मन में सवाल पैदा कर रहा है कि विक्की कौशल ने इतनी बड़ी बात क्यों कही? क्या इसके पीछे कोई मजाक था या फिर कोई और लॉजिक. यहां जानिए पूरा सच-

विक्की कौशल ने ऐसा क्या नोटिस क्या?

अपने एक इंटरव्यू में एक्टर विक्की कौशल ने बताया कि जब उन्होंने पहली बार कियारा के साथ एंथोलॉजी फिल्म लस्ट स्टोरीज में काम किया था तो सेट पर सिर्फ वो ही नहीं डायरेक्टर करण जौहर भी कियारा के बहुमुखी अंदाज और एक्टिंग के कायल हो गए थे. विक्की कौशल ने बताया कि कियारा एक्टर्स की उदित नारायण जैसी हैं. इसके पीछे का लॉजिक समझाते हुए विक्की कौशल कहते हैं कि उदित जी की आवाज एवरग्रीन है और वो हर फिल्म, हर एक्टर और हर सिचुएशन पर परफेक्टली फिट हो जाती है. ठीक वैसे ही कियारा भी एक ऐसी एक्ट्रेस हैं, जिन्हें आप किसी भी जॉनर में फिट कर सकते हो.

You Might Be Interested In

हर माहौल में ढ़ल जाती हैं कियारा

विक्की कौशल के मुताबिक, कियारा आडवाणी का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि वो किसी भी किरदार को तुरंत अपना लेती हैं. विक्की कौशल आगे कहते हैं कि आप कियारा को किसी भी जॉनर या पार्ट पर एक्टिंग करने को बोल दीजिए, चाहे वो कॉमेडी हो, एक्शन, थ्रिलर या ड्रामा… कुछ भी हो. वो हर एक रोल में शानदार परफॉर्मेंस देती हैं. वो उसी माहौल में ढ़ल जाती हैं. ऐसा लगता है मानो वो रोल उसी के लिए ही बना हो, इसलिए मैं कियारा आडवानी के साथ काम करने के मौके तलाशता रहता हूं.

एक्ट्रेस की तारीफ पर फैन्स की रजमंदी

एक तरफ विक्की कौशल कियारा आडवानी को एक यूनिवर्सल फिट एक्ट्रेस मानते हैं तो नेटिजन्स ने भी विक्की कौशल के लॉजिक पर सहमति दिखाई है. विक्की कौशल का ये वीडियो आज भी सोशल मीडिया खूब चलता है, जिसमें फैन्स भी कियारा को सबसे वर्सटाइल और हॉनेस्ट एक्ट्रेस में से एक मानते हैं. फैन्स ने लिखा है कि कियारा जिस भी मूवी से जुड़ती है, उसका हिट होना लगभग तय हो जाता है.

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि प्रोफेशनल लाइफ से इतर दोनों कलाकार अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर काफी लाइमलाइट में रहते हैं. कियारा आडवानी कुछ समय पहले ही मां बनी है, जबकि विक्की कौशल के भी वाइफ कैटरीन कैफ और बेटे संग क्यूट मूमेंट सामने आते रहते हैं. दोनों कलाकारों ने अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाते हुए इंडस्ट्री के ए लिस्टर्स में जगह बनाई है. 

ये भी पढ़ें:-पर्दे के पीछे का दर्द! जब स्टूडियो में रिकॉर्ड हो रहा था ‘जुदाई’ का गाना, सीढ़ियों पर बैठकर फूट-फूट कर रो रही थीं बोनी कपूर की पहली पत्नी मोना!

Tags: Bollywood Gossipentertainment newskiara advaniVicky Kaushal
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

मोरपंख लिए कातिलाना अंदाज में दिखीं ऐश्वर्या शर्मा, तस्वीरें हुईं...

May 31, 2026

गर्मी में इस तरीके से बिल्कुल न खाएं पपीता!

May 31, 2026

IPL में किस खिलाड़ी ने खेले सबसे ज्यादा फाइनल? देखें...

May 31, 2026

सोने से भी महंगा आम! जानें क्यों इतना कीमती है...

May 31, 2026

Loan की EMI जल्दी निपटाने की 8 धांसू ट्रिक!

May 31, 2026

हर समय नए जैसा चमकेगा किचन सिंक, बसे करें ये...

May 30, 2026
विक्की कौशल ने किया खुलासा: आखिर क्यों कहा कियारा आडवाणी को ‘एक्ट्रेसेस की उदित नारायण’? वजह जान आप भी कहेंगे- बात तो सही है!

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

विक्की कौशल ने किया खुलासा: आखिर क्यों कहा कियारा आडवाणी को ‘एक्ट्रेसेस की उदित नारायण’? वजह जान आप भी कहेंगे- बात तो सही है!
विक्की कौशल ने किया खुलासा: आखिर क्यों कहा कियारा आडवाणी को ‘एक्ट्रेसेस की उदित नारायण’? वजह जान आप भी कहेंगे- बात तो सही है!
विक्की कौशल ने किया खुलासा: आखिर क्यों कहा कियारा आडवाणी को ‘एक्ट्रेसेस की उदित नारायण’? वजह जान आप भी कहेंगे- बात तो सही है!
विक्की कौशल ने किया खुलासा: आखिर क्यों कहा कियारा आडवाणी को ‘एक्ट्रेसेस की उदित नारायण’? वजह जान आप भी कहेंगे- बात तो सही है!