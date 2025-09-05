ऋतिक की पहली फिल्म बनी पिता की जान पर भारी, अंडरवर्ल्ड ने क्यों किया हमला?

राकेश रोशन का कल बर्थडे हैं, उन्होंने बॉलीवुड को काफी सारीफिल्मे दी हैं जैसे – क्रिश, कहो न प्यार हैं, कोई मिल गया, करन-अर्जुन, खुदगर्ज और भी काफी हिट उन्होंने इंडस्ट्री को दिए हैं। राकेश रोशन ने अपना हाथ एक्टिंग में भी आजमाया लेकिन वो कुछ कामयाब नहीं हुए जिसके बाद उन्होंने एक्टिंग छोड़ डायरेक्शन में कदम रखा। सन 2000 बॉलीवुड के रोशन परिवार के लिए बहुत ही खास साल रहा है ये साल उनके लिए खुशियों के साथ-साथ काफी मुश्किलें भी लेकर आया था ऋतिक रोशन अपनी पहली फिल्म कहो ना प्यार है के कारण सुपरस्टार बन गए वहीं दूसरी तरफ उनके पिता राकेश रोशन पर इसी साल हमला हुआ था, जिससे पूरी इंडस्ट्री में डर का माहौल छा गया था।

ब्लॉकबस्टर फिल्मों का जादू

राकेश रोशन की फिल्मों में हमेशा एक नया मेसेज और एंटरटेनमेंट का बेहतरीन कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। उन्होंने सिनेमा में टेक्निक और इमोशन का ऐसा संगम दिखाया, जिसने दर्शकों का दिल जीत लिया। कोई मिल गया और कृष सीरीज जैसी फिल्मों ने उन्हें भारत का साइंस फिक्शन मास्टर बना दिया। उनकी कहानियाँ सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि प्रेरणा भी देती हैं।

अंडरवर्ल्ड को राकेश रोशन ने कहा ना

राकेश रोशन ने एक इंटरव्यू 1 घंटे के दौरान यह बताया कि जब ऋतिक रोशन अपनी सफलता की सीढ़ियां चढ़ रहे थे तभी अंडरवर्ल्ड के उन्हें कॉल आने लगे थे और उन्होंने कहा कि ऋतिक रोशन को उन फिल्मों में काम करना चाहिए जो अंडरवर्ल्ड वाले फाइनेंस करेंगे। राकेश रोशन ने इसको साफ मना कर दिया उन्होंने कहा ऋतिक के पास पहले ही ऐसी फिल्में थीं जिन्हें वो साइन कर सके थे। अंडवर्ल्ड के लोगों ने यह तक कहा कि दूसरे प्रोड्यूसर्स को छोड़कर उनके लिए डेट्स निकाले।

हमले के बाद छा गया था बॉलीवुड में डर का माहौल

सन 2000 में कहो ना है प्यार है (Kaho Naa Pyar Hai) रिलीज हुई है जो की काफी ज्यादा सुपरहिट फिल्म साबित हुई थी। इस फिल्म ने ऋतिक रोशन के उनके करियर में नहीं ऊंचाई ला दी थी। वही उनके पिता राकेश रोशन के साथ इसी साल एक दुर्घटना हुई जब वो अपने ऑफिस के बाहर थे तो उनपर गोलियां चला दी गई। राकेश रोशन को दो गोली लगी जिसके बाद भी वो बच गए और वह खुद अपनी गाड़ी चला कर अस्पताल पहुंचे थे। इस घटना ने बॉलीवुड इंडस्ट्री पूरी तरह से हिल चुकी थी।

ऋतिक रोशन ने बताया अपना दर्द

हमले के बाद केवल राकेश रोशन ही नहीं बल्कि ऋतिक रोशन के मन में भी डर देखने को मिला था। रितिक रोशन ने इस बात को खुद माना है कि वह इस हमले का कारण खुद को मानते थे और फिल्मों को छोड़ने का भी विचार उनके मन में आया था,लेकिन फैंस के प्यार ने उन्हे ऐसा नहीं करने दिया। ऋतिक रोशन ने इतनी मेहनत की और आज वो बॉलीवुड के एक फेमस एक्टर में से एक हैं।