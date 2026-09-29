हां भई हूं मैं ‘अनफिट’! बिना सिक्स पैक एब्स भी Salman Khan की बॉडी देख मचल गईं लड़कियां; खुद भाईजान ने बताई Shirtless होने की वजह

Salman Khan Shirtless Moment: पिछले हफ्ते, सलमान खान ने फैंस और टीवी देखने वालों को तब हैरान कर दिया जब वो बिग बॉस 20 में अचानक शर्टलेस हो गए. एक्टर ऑनलाइन ट्रोल्स के हाथों अपनी और दूसरे बॉलीवुड स्टार्स की बॉडी-शेमिंग पर बात कर रहे थे, जब उन्होंने अपनी बात साबित करने के लिए अपना मेकअप हटाया और शर्ट उतारी. वीकेंड का वार के सबसे नए एपिसोड में, बॉलीवुड सुपरस्टार ने पिछले हफ्ते के वायरल मोमेंट पर बात की.

Salman ने अपने शर्टलेस मोमेंट के बारे में बताया

एक्टर ने मज़ाक में कहा कि उन्होंने शेप में वापस आने से पहले ही अपनी बॉडी दिखाने के लिए शर्ट उतार दी थी. सलमान ने साफ़ किया कि वह पूरी तरह से टोन्ड फ़िज़ीक दिखाने की कोशिश नहीं कर रहे थे. इसके बजाय, उन्होंने कहा कि उनकी फ़िटनेस जर्नी अभी भी जारी है और उनके पास अपनी अगली फ़िल्म के लिए अपनी बॉडी पर काम करने के लिए लगभग 1 से 2 महीने हैं. एक्टर ने कहा, “जब शर्ट उतारी थी मैंने, मैंने इसलिए उतारा था कि नहीं है अभी 6 पैक (मैंने अपनी शर्ट उतार दी क्योंकि मैं दिखाना चाहता था कि अभी मेरे पास सिक्स-पैक नहीं है),” उन्होंने आगे कहा कि वह हैरान थे कि फैंस को उनकी बॉडी पसंद आई.

नदी में मिलीं 920 लाशें! Bangladesh में खेला जा रहा ऐसा खूनी खेल; सबूत मिटाने के लिए लाल रंग से रंग डाली दरिया

‘अनफिट में दिखाया मैंने’

सलमान ने कहा, ‘उनको पता नहीं बॉडी अच्छी लग गई. अभी नहीं है. अभी टाइम है उसके लिए. 1-2 महीने हैं. वर्क इन प्रोग्रेस है ये अभी. ऐसा नहीं है कि फिट हो गया हूँ, तो दिखाया. अनफिट में दिखाया मैंने. (मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन लोगों को मेरी बॉडी पसंद आई. लेकिन मेरे पास अभी नहीं है. मेरे पास अभी भी टाइम है, लगभग एक या दो महीने. यह एक वर्क इन प्रोग्रेस है. ऐसा नहीं है कि मैं फिट हो गया और फिर इसे दिखाने का फैसला किया. मैंने इसे तब दिखाया जब मैं अनफिट था,’