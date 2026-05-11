दो महीने से लगातार कमाई कर रही ‘धुरंधर 2’, फिर भी इस फिल्म का रिकॉर्ड तोड़ने में नाकाम!

रणवीर सिंह स्टारर स्पाई थ्रिलर फिल्म ‘धुरंधर द रिवेंज’ ने अब तक ‘बाहुबली 2’, ‘पुष्पा 2’ समेत कई ब्लॉकबस्टर हिट फिल्मों की कमाई के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, लेकिन फिर भी अभी तक ये एक फिल्म की कमाई का रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाई है.

‘धुरंधर द रिवेंज’ पिछले 53 दिन से सिनेमाघरों में बनी हुई है, लेकिन अभी भी ये भारत की सबसे कमाऊ फिल्म दंगल का रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाई है. बता दें कि दंगल का लाइफटाइम कलेक्शन 2070 करोड़ रुपये है।

क्यों नहीं तोड़ पाई दंगल का रिकॉर्ड ‘धुरंधर 2’

मई 2026 तक, ‘धुरंधर 2’ ने लगभग ₹1700-₹1800 करोड़ की वैश्विक कमाई कर चुकी है, लेकिन यह ‘दंगल’ (Dangal) के रिकॉर्ड को अब तक नहीं तोड़ पाई है. आमिर खान अभिनीत फिल्म दंगल ने ₹2000+ करोड़ की वैश्विक स्तर पर कमाई की थी. धुरंधर 2 इस अजेय रिकॉर्ड को कई कारणों से नहीं तोड़ पाई है. इसकी सबसे पहली वजह है चीन में फिल्म का बड़े पैमाने पर रिलीज न होना, साथ ही खाड़ी देशों में इस पर बैन लगना. इसके अलावा फिल्म को ‘A’ सर्टिफिकेशन मिला है, जिसकी वजह से लोग बच्चों और परिवार के साथ इस फिल्म को देखने नहीं गए.

वहीं दूसरी ओर ‘दंगल’ को चाइना में अपार सफलता मिली थी, जिसका एक कारण वहां पर आमिर खान की फैन फॉलोइंग भी है. दो बहनों गीता फोगाट और बबीता फोगाट की जिंदगी पर बनी इस बायोपिक फिल्म को लोगों ने खूब पसंद किया था.

दंगल के बारे में

दंगल का निर्माण आमिर खान ने किया है, वहीं इसका निर्देशन और लेखन का कार्य नितीश तिवारी ने किया है. इस फ़िल्म में मुख्य किरदार में आमिर खान, साक्षी तंवर, फ़ातिमा सना शेख, ज़ायरा वसीम, सान्या मल्होत्रा और सुहानी भटनागर हैं. यह फ़िल्म 23 दिसम्बर 2016 को सिनेमाघरों में प्रदर्शित हुई. दंगल ने लाइफटाइम ₹2207.3 करोड़ का जबरदस्त कलेक्शन किया और भारत की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई.