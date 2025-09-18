ऐश्वर्या राय क्यों नहीं जीत पाई थी मिस यूनिवर्स का खिताब, कैसे हाथ से फिसला इतना बड़ा मौका?
Home > मनोरंजन > बॉलीवुड > ऐश्वर्या राय क्यों नहीं जीत पाई थी मिस यूनिवर्स का खिताब, कैसे हाथ से फिसला इतना बड़ा मौका?

ऐश्वर्या राय क्यों नहीं जीत पाई थी मिस यूनिवर्स का खिताब, कैसे हाथ से फिसला इतना बड़ा मौका?

Sushmita Sen VS Aishwarya Rai : 1994 में सबको लगा ऐश्वर्या राय मिस इंडिया जीतेंगी, लेकिन आखिरी पल में सुष्मिता सेन ने सबको चौंका दिया. आखिर ऐसा क्यों हुआ आइए जानते हैं-

By: sanskritij jaipuria | Published: September 18, 2025 5:37:00 AM IST

ऐश्वर्या राय क्यों नहीं जीत पाई थी मिस यूनिवर्स का खिताब, कैसे हाथ से फिसला इतना बड़ा मौका?

Sushmita Sen VS Aishwarya Rai : 1994 भारत के लिए एक यादगार साल था इस साल दो भारतीय महिलाओं ने पूरी दुनिया में देश का नाम रोशन किया. सुष्मिता सेन ने मिस यूनिवर्स का खिताब जीता, तो वहीं ऐश्वर्या राय बनीं मिस वर्ल्ड. लेकिन इस ग्लैमर और जीत के पीछे एक दिलचस्प कहानी छुपी थी. मिस इंडिया प्रतियोगिता में इन दोनों के बीच की टक्कर और उससे जुड़ा विवाद.

मिस इंडिया प्रतियोगिता से पहले ही ऐश्वर्या राय एक चर्चित चेहरा बन चुकी थीं. वे लैक्मे और पेप्सी जैसे बड़े ब्रांड्स के विज्ञापनों में नजर आ चुकी थीं. दूसरी तरफ, सुष्मिता सेन एक नया नाम थीं. उस समय ये भी कहा गया कि आयोजक ऐश्वर्या को जीताने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वे पहले से एक पॉपुलर चेहरा थीं.

इंग्लिश बनी हार की वजह?

हाल ही में फिल्ममेकर प्रह्लाद कक्कड़ ने इस मुकाबले को लेकर एक चौंकाने वाला बयान दिया. उन्होंने कहा कि ऐश्वर्या की हार की वजह उनकी कमजोर अंग्रेजी थी. एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया, “ऐश्वर्या और सुष्मिता के बीच कोई दुश्मनी नहीं थी. लेकिन ऐश्वर्या का इंग्लिश में कॉन्फिडेंस उतना मजबूत नहीं था. सुष्मिता कॉन्वेंट स्कूल से थीं और उनके बोलने का तरीका ज्यादा अच्छा था. यही वजह रही कि वो सवाल-जवाब के राउंड में आगे निकल गईं.”

‘सब फिक्स है’, रो पड़ी थीं सुष्मिता

प्रह्लाद ने एक भावुक किस्सा भी शेयर किया. उन्होंने बताया कि जब वे एक बार चेंजिंग रूम में गए तो सुष्मिता एक कोने में बैठकर रो रही थीं. उन्होंने कहा, “सुष्मिता ने मुझसे कहा कि सब फिक्स है और वो कभी नहीं जीतेंगी. मैंने उन्हें समझाया कि जूरी को कोई फिक्स नहीं कर सकता. अगर वो जीतने के लायक हैं, तो जरूर जीतेंगी.”

सुष्मिता सेन ने न सिर्फ मिस इंडिया का खिताब जीता, बल्कि आगे जाकर मिस यूनिवर्स भी बनीं. उन्होंने अपनी काबिलियत और कॉन्फिडेंस से दुनिया को दिखा दिया कि असली खूबसूरती आत्मा और कॉन्फिडेंस में होती है. वहीं ऐश्वर्या राय भी पीछे नहीं रहीं- उन्होंने मिस वर्ल्ड जीतकर अपना नाम इतिहास में दर्ज कराया.
 

Tags: Aishwarya Raientertainment newsmiss universemiss worldSushmita Sen
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

Avneet Kaur की प्रीमियर स्टाइल ने सोशल मीडिया पर मचाया...

September 19, 2025

मिस आंध्र से प्लेबॉय तक Sherlyn Chopraकी हॉट जर्नी ,...

September 18, 2025

बोल्ड किरदारों से हॉट सीन्स तक, मूवी में Sydney Sweeney...

September 17, 2025

साल 2025 का अंतिम सूर्यग्रहण कब लगेगा?

September 17, 2025

फिल्मी सितारों ने पीएम मोदी को दी 75वें जन्मदिन की...

September 17, 2025

Mallika Sherawat का बोल्ड अवतार देख, फैंस नजरें नहीं हटा...

September 17, 2025
ऐश्वर्या राय क्यों नहीं जीत पाई थी मिस यूनिवर्स का खिताब, कैसे हाथ से फिसला इतना बड़ा मौका?

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

ऐश्वर्या राय क्यों नहीं जीत पाई थी मिस यूनिवर्स का खिताब, कैसे हाथ से फिसला इतना बड़ा मौका?

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

ऐश्वर्या राय क्यों नहीं जीत पाई थी मिस यूनिवर्स का खिताब, कैसे हाथ से फिसला इतना बड़ा मौका?
ऐश्वर्या राय क्यों नहीं जीत पाई थी मिस यूनिवर्स का खिताब, कैसे हाथ से फिसला इतना बड़ा मौका?
ऐश्वर्या राय क्यों नहीं जीत पाई थी मिस यूनिवर्स का खिताब, कैसे हाथ से फिसला इतना बड़ा मौका?
ऐश्वर्या राय क्यों नहीं जीत पाई थी मिस यूनिवर्स का खिताब, कैसे हाथ से फिसला इतना बड़ा मौका?