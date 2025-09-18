ऐश्वर्या राय क्यों नहीं जीत पाई थी मिस यूनिवर्स का खिताब, कैसे हाथ से फिसला इतना बड़ा मौका?

Sushmita Sen VS Aishwarya Rai : 1994 भारत के लिए एक यादगार साल था इस साल दो भारतीय महिलाओं ने पूरी दुनिया में देश का नाम रोशन किया. सुष्मिता सेन ने मिस यूनिवर्स का खिताब जीता, तो वहीं ऐश्वर्या राय बनीं मिस वर्ल्ड. लेकिन इस ग्लैमर और जीत के पीछे एक दिलचस्प कहानी छुपी थी. मिस इंडिया प्रतियोगिता में इन दोनों के बीच की टक्कर और उससे जुड़ा विवाद.

मिस इंडिया प्रतियोगिता से पहले ही ऐश्वर्या राय एक चर्चित चेहरा बन चुकी थीं. वे लैक्मे और पेप्सी जैसे बड़े ब्रांड्स के विज्ञापनों में नजर आ चुकी थीं. दूसरी तरफ, सुष्मिता सेन एक नया नाम थीं. उस समय ये भी कहा गया कि आयोजक ऐश्वर्या को जीताने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वे पहले से एक पॉपुलर चेहरा थीं.

इंग्लिश बनी हार की वजह?

हाल ही में फिल्ममेकर प्रह्लाद कक्कड़ ने इस मुकाबले को लेकर एक चौंकाने वाला बयान दिया. उन्होंने कहा कि ऐश्वर्या की हार की वजह उनकी कमजोर अंग्रेजी थी. एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया, “ऐश्वर्या और सुष्मिता के बीच कोई दुश्मनी नहीं थी. लेकिन ऐश्वर्या का इंग्लिश में कॉन्फिडेंस उतना मजबूत नहीं था. सुष्मिता कॉन्वेंट स्कूल से थीं और उनके बोलने का तरीका ज्यादा अच्छा था. यही वजह रही कि वो सवाल-जवाब के राउंड में आगे निकल गईं.”

‘सब फिक्स है’, रो पड़ी थीं सुष्मिता

प्रह्लाद ने एक भावुक किस्सा भी शेयर किया. उन्होंने बताया कि जब वे एक बार चेंजिंग रूम में गए तो सुष्मिता एक कोने में बैठकर रो रही थीं. उन्होंने कहा, “सुष्मिता ने मुझसे कहा कि सब फिक्स है और वो कभी नहीं जीतेंगी. मैंने उन्हें समझाया कि जूरी को कोई फिक्स नहीं कर सकता. अगर वो जीतने के लायक हैं, तो जरूर जीतेंगी.”

सुष्मिता सेन ने न सिर्फ मिस इंडिया का खिताब जीता, बल्कि आगे जाकर मिस यूनिवर्स भी बनीं. उन्होंने अपनी काबिलियत और कॉन्फिडेंस से दुनिया को दिखा दिया कि असली खूबसूरती आत्मा और कॉन्फिडेंस में होती है. वहीं ऐश्वर्या राय भी पीछे नहीं रहीं- उन्होंने मिस वर्ल्ड जीतकर अपना नाम इतिहास में दर्ज कराया.

