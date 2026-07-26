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जब अमिताभ-श्रीदेवी की सुरक्षा में उतर गई अफगानिस्तान की सेना, आखिर क्यों था इतना सख्त इंतजाम? जानिए

Amitabh Bachchan: क्या कभी आपने सुना है कि भारत के किसी एक्टर्स के लिए दूसरे देश की सरकार ने अपनी सेनाओं को सतर्क कर दिया. और सभी को उनकी सुरक्षा में लगा दिया. ऐसा कुछ अफगानिस्तान की सेना ने अमिताभ बच्चन और श्रीदेवी के लिए किया था.

By: Kamesh Dwivedi | Published: July 26, 2026 2:44:08 PM IST

जब अमिताभ बच्चन और श्रीदेवी की सुरक्षा के लिए खड़ी हो गई थी अफगानिस्तान की सेना
जब अमिताभ बच्चन और श्रीदेवी की सुरक्षा के लिए खड़ी हो गई थी अफगानिस्तान की सेना


भारतीय सिनेमाई में दौर में एक ऐसी घटना हुई थी, जो इतिहास में दर्ज है. एक बॉलीवुड फिल्म की शूटिंग के लिए अफगानिस्तान की सेना ने अपने 
देश की आधी वायुसेना और लड़ाकू विमानों को दांव पर लगा दिया था. यह घटना है साल 1991 की जिस वक्त बॉलीवुड एक्टर अमिताभ बच्चन और श्रीदेवी अफगानिस्तान में शूटिंग के लिए गए थे. उनकी सुरक्षा के लिए गार्ड्स नहीं, बल्कि पूरी मिलिट्री फोर्स तैनात थी. चलिए जानते हैं वो किस्सा. 

अफगानिस्तान में चल रहा था युद्ध

साल 1991 का वो दौर जब पूरा अफगानिस्तान गृह युद्ध की आग में जल रहा था. उस वक्त मुजाहदीन के रॉकेट हमले हर रोज काबुल को दहला रहे थे. उस जानलेवा माहौल में अमिताभ बच्चन और श्रीदेवी अपनी फिल्म ‘खुदा गवाह’ की शूटिंग करने पहुंच गए. कहा जाता है कि वहां के राष्ट्रपति मोहम्मद नजीबुल्ला अमिताभ के इतने बड़े दीवाने थे कि उन्होंने बिना कोई फीस लिए अपनी सेना के टैंक, गाड़ियां और देश की आधी एयरफोर्स बॉलीवुड क्रू की हिफाजत में तैनात कर दी.

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हवा में भी थी सुरक्षा

कहा जाता है कि बिग बी और श्रीदेवी के लिए सुखोई जेट्स हवा में चक्कर काट रहे थे. ताकि कोई विद्रोही सच में रॉकेट ना दाग दे. आपको बता दें कि उस वक्त झुलसती गर्मी में अमिताभ बच्चन ने फिल्म का वो सीन शूट किया था, जिसमें वह  अपनी आइकॉनिक पगड़ी और वो कड़क विंटेज चश्मा पहनकर घोड़ों पर दौड़ रहे थे. फिल्म में उनके इस अंदाज को लोगों ने खूब पसंद किया था.  

अफगानिस्तान के राष्ट्रपति ने दी थी चेतावनी

अफगानिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति नजीबउल्ला ने साफ कह दिया था कि अगर बॉलीवुड के किसी भी बंदे को खरोच आई तो अच्छा नहीं होगा. फिल्म की शूटिंग तो किसी तरह पूरी हो गई. फिल्म रिलीज होने के कुछ ही समय बाद उसी राष्ट्रपति नजीबुल्लाह का तख्तापलट हो गया और उन्हें सरेआम फांसी पर लटका दिया गया था. यह घटना आज इतिहास में दर्ज है. 

यह खबर भी पढ़ें: ‘घुंघराले बालों वाली सीता का जिक्र नहीं है..’, ‘रामायण’ में साई पल्लवी के सीता बनने पर खुश नहीं दीपिका चिखलिया? कह दी ये बात

Tags: amitabh bachchansridevi
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