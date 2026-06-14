‘मिथुन के साथ फिल्म मत करना!’ इंडस्ट्री में एक्ट्रेस को क्यों दी जाती थी ऐसी सलाह? फिर इस अभिनेत्री ने तोड़ा मिथक

अभिनेता मिथुन ने 2023 में एक रियलिटी शो में कहा था कि उनके साथ के कई एक्टर्स उनसे इनसिक्योर हुआ करते थे. वो एक्टर्स को मना कर देते थे कि मिथुन के साथ काम मत करना. मिथुन ने कहा उस वक्त सिर्फ जीनत अमान एक ऐसी एक्टर्स थी, जो उनके साथ काम करने को राजी हुई. चलिए जानते हैं पूरा किस्सा.

मिथुन ने क्या बताया?



मिथुन ने शो में कहा था कि उन्हें बी ग्रेड से ए ग्रेड एक्टर बनाने में जीनत अमान का सबसे बड़ा रोल रहा है. अभिनेता ने बताया, ‘फिल्म ‘तकदीर’ के लिए डायरेक्टर रिद्ध सदाना लीड एक्ट्रेस रोल के लिए जीनत अमान के पास गए. उन्होंने जीनत को मेरी तस्वीर दिखाते हुए कहा कि यह मेरी फिल्म का लीड एक्टर है. तब ज़ीनत ने कहा कि लड़का तो अच्छा दिखता है. मैं इसके साथ फिल्म करने के लिए तैयार हूं. ज़ीनत के फिल्म करते ही और भी एक्ट्रेसेस मेरे साथ काम करने को राजी होने लगी.’

‘सोचा था कभी नहीं बन पाऊंगा ए ग्रेड एक्टर’



उसी शो में मिथुन ने कहा कि एक वक्त पर ऐसा लगा कि वह कभी बी ग्रेड से ए ग्रेड एक्टर नहीं बन पाएंगे. उन्होंने कहा कि उस समय कुछ एक्टर्स मुझसे इनसिक्योर रहा करते थे. उन्हें लगता था कि वो काफी आगे निकल जाएंगे. एक्टर के अनुसार कई एक्ट्रेसेस तो उनके साथ मूवी साइन करने के बाद भी मना कर देती थी. उनके ऊपर दबाव बनाया जाता था कि अगर उन्होंने मिथुन के साथ काम किया, तो उनका करियर बर्बाद हो जाएगा.

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