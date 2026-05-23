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आत्महत्या से पहले किस दर्द से गुजर रहे थे कुशल पंजाबी? घर में ही खत्म कर ली थी जिंदगी, वजह जान हो जाएंगे भावुक

टीवी एक्टर कुशल पंजाबी के सुसाइड केस ने पूरी इंडस्ट्री को झकझोरकर रख दिया था. उन्होंने मरने से पहले लगभग डेढ़ पन्ने का सुसाइड नोट छोड़ा था, जिसके बारे में जानकर उनके फैंस काफी ज्यादा भावुक हो गए थे.

By: Deepika Pandey | Last Updated: May 23, 2026 5:26:15 PM IST

कुशल पंजाबी की मौत
कुशल पंजाबी की मौत


TV Actor Kushal Punjabi Death: कुछ सालों पहले एक्टर कुशल पंजाबी की मौत ने सबको झकझोर कर रख दिया था. उनके इस फैसले से फैंस और टीवी इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ गई थी. 26 दिसंबर 2019 का वो दिन था जब वे अपने मुंबई के बांद्रा स्थित घर में मृत पाए गए थे. वे हमेशा से फिट, खुशमिजाज और एनर्जेटिक इंसान थे लेकिन अंदर ही अंदर गहरे दर्द से गुजर रहे थे. मीडिा रिपोर्ट्स की मानें, तो वे लंबे समय से डिप्रेशन से जूझ रहे थे और उनकी पर्सनल लाइफ काफी उथल-पुथल भरी चल रही थी.

क्या था आत्महत्या का कारण?

मीडिया रिपोर्ट्स की मानें, तो पत्नी ऑड्रे डोलहेन से अलग होने औरर बेटे कियान से दूर रहने के दर्द के कारण वे अंदर से टूट चुके थे. उनके करीबी दोस्तों ने कहा कि कुशल आर्थिक तनाव और काम की कमी को लेकर भी परेशान रहते थे. वे जब भी अपने पुराने समय यानी काम और परिवार के बारे में सोचते या फोटोज देखते थे, तो भावुक हो जाया करते थे. 

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मिला डेढ़ पन्ने का सुसाइड नोट

उन्होंने अपने मुंबई वाले घर में आत्महत्या कर ली थी. मौत के बाद पुलिस को उनके घर से अंग्रेजी में लिखा हुआ करीब डेढ़ पन्ने का सुसाइड नोट मिला था, जिसने लोगों को भावुक कर दिया था. इस सुसाइड नोट में उन्होंने किसी को भी अपनी मौत का जिम्मेदार नहीं बताया. इस नोट में उन्होंने संपत्ति के बंटवारे तक का जिक्र किया था. उन्होंने लेटर में लिखा कि उनकी संपत्ति का आधा हिस्सा उनकी मां, बाप और बहन को दिया जाए. वहीं बाकी का 50 फीसदी हिस्सा बेटे कियान को सौंपा जाए. 

पत्नी का नहीं लिया नाम

इस नोट में उन्होंने कांदिवली स्थित फ्लैट, अपनी इंपोर्टेड बाइक और लगभग 12 लाख रुपये के शेयर्स के बारे में भी बात की. इस पूरे नोट में उन्होंने अपनी पत्नी का कहीं भी जिक्र नहीं किया था. हालांकि उनकी इस बात को पुलिस ने निजी बताते हुए कोई बात नहीं की. उनकी मौत से ये सवाल भी उठा कि इंडस्ट्री में बाहर से मजबूत दिखने वाले लोग भी अकेलेपन, तनाव और भावनात्मक दर्द से जंग लड़ रहे होते हैं. कई बार वे इतने अकेले हो जाते हैं कि मानसिक स्वास्थ्य पर भी इसका असर पड़ता है. 

ये भी पढ़ें: एक बार फिर डीपफेक से हड़कंप, कांतारा एक्ट्रेस हुईं शिकार, पोस्ट शेयर किया जताई नाराजगी

Tags: Kushal Punjabi
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