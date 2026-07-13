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Sam Neill Died: दुनिया को अलविदा कह गए ‘डॉ. एलन ग्रांट’, 78 साल की उम्र में सैम नील का निधन; फैंस की आंखें नम

Who Was Sam Neill: 'जुरासिक पार्क' स्टार सैम नील का 78 वर्ष की उम्र में निधन हो गया. उन्होंने करीब 18 मिलियन डॉलर की संपत्ति, सफल वाइनरी, कीमती रियल एस्टेट और फिल्मों के जरिए दुनिया भर में यादगार विरासत छोड़ी.

By: Preeti Rajput | Last Updated: July 13, 2026 2:42:13 PM IST

दुनिया को अलविदा कह गए 'डॉ. एलन ग्रांट'
दुनिया को अलविदा कह गए 'डॉ. एलन ग्रांट'


Who Was Sam Neill: न्यूज़ीलैंड के मशहूर अभिनेता सैम नील, जिन्हें ‘जुरासिक पार्क’ में डॉ. एलन ग्रांट के किरदार के लिए दुनिया भर में पहचान मिली, अब इस दुनिया में नहीं रहे. 78 साल की उम्र में उनका निधन हो गया. उनके परिवार ने सोमवार, 13 जुलाई को सैम नील के आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट के जरिए इस दुखद खबर की जानकारी दी. परिवार ने बताया कि सैम नील ने ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में अपने प्रियजनों के बीच अंतिम सांस ली. हालांकि, उनके निधन की वजह के बारे में कोई जानकारी साझा नहीं की गई है. उनके जाने से हॉलीवुड और दुनिया भर के करोड़ों प्रशंसकों में शोक की लहर है.

नहीं रहे सैम नील 

सैम नील अंग्रेजी सिनेमा के दिग्गज कलाकारों में गिने जाते थे. उनके निधन की खबर सामने आते ही फिल्म इंडस्ट्री और उनके प्रशंसकों में शोक की लहर दौड़ गई. उनके निधन की जानकारी उनके परिवार ने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक पोस्ट के जरिए साझा की. 

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पोस्ट शेयर कर दी जानकारी 

इस पोस्ट में लिखा गया कि ‘यह बहुत दुख की बात है कि सैम नील के परिवार ने सोमवार 13 जुलाई को सिडनी, ऑस्ट्रेलिया में उनके गुज़र जाने की खबर शेयर की है. सैम अपने परिवार के साथ थे और उसी इज्ज़त के साथ गुज़रे जो उनकी पूरी ज़िंदगी की पहचान थी.’

उन्होंने आगे कहा कि ‘यह नुकसान अचानक और अनचाहा था, लेकिन अच्छी बात यह रही कि सैम कैंसर से बच गए. वे सेंट विंसेंट प्राइवेट हॉस्पिटल के स्टाफ़ का उनकी ज़बरदस्त देखभाल के लिए बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं.’ अंत में उन्होंने लिखा कि ‘जानकारी बाद में शेयर की जाएगी, लेकिन अभी के लिए, परिवार की तरफ से, हम आपसे गुज़ारिश करते हैं कि जब वे इस बहुत बड़े नुकसान से गुजर रहे हों, तो उनकी प्राइवेसी का सम्मान करें.’

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कौन है सैम नील?

सैम नील के एक्टिंग करियर के बात करें तो, उन्होंने कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया है. लेकिन एक्टर के तौर पर उन्हें जुरासिक पार्क फिल्म फ्रेंचाइजी से सबसे अधिक पॉपूलैरिटी हासिल हुई. वह जुरासिक पार्क 1993 की फिल्म स्लीपिंग डॉग्स से की थी. जानकारी के मुताबिक, वह 150 से अधिक फिल्मों में काम कर चुके हैं. नील ने पियानो, डेड काम, और इन द माउथ ऑफ मैडनेस समेत कई सुपरहिट फिल्में हॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री को दी है. 

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Tags: Jurassic Park StarSam NeillSam Neill BiographySam Neill Dies at 78
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