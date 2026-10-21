कौन थीं जस्टिन बीबर की एक्स गर्लफ्रेंड सहारा रे? जिनका 34 वर्ष की उम्र में हुआ निधन, कुछ महीने पहले बनी थीं मां

ऑस्ट्रेलियाई मॉडल और स्विमवियर डिजाइनर सहारा रे का 34 साल की उम्र में निधन हो गया. जस्टिन बीबर के साथ नाम जुड़ने के कारण भी वह चर्चा में रही थीं. कुछ महीने पहले ही उन्होंने एक बच्ची को जन्म दिया था. उनके परिवार के मुताबिक, 18 अक्टूबर को अस्पताल में अपनों के बीच उनकी मौत हुई. फिलहाल, उनकी मौत की वजह सामने नहीं आई है.

क्या बयान सामने आया?

TMZ को दिए बयान में परिवार ने बताया कि सहारा रे ने अस्पताल में अपनों के बीच आखिरी सांस ली. परिवार ने कहा कि वह सभी की बेहद प्यारी थीं. फिलहाल, उनकी मौत की वजह का खुलासा नहीं हुआ है और परिवार ने भी इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी है. सहारा रे ने पिछले कुछ सालों में अपनी गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं के बारे में भी सार्वजनिक रूप से बात की थी.

कौन थीं सहारा रे?

सहारा रे का जन्म ऑस्ट्रेलिया में हुआ था. उन्होंने मॉडलिंग और फैशन डिजाइनिंग में अपनी पहचान बनाई. सोशल मीडिया पर भी उनके काफी फॉलोअर्स थे. उन्होंने सहारा रे स्विम नाम से अपना स्विमवियर ब्रांड शुरू किया था, जिसमें बिकिनी और बीच पर पहनने वाले कपड़े शामिल थे. वह अक्सर अपने ब्रांड के कपड़ों में तस्वीरें भी शेयर करती थीं.

सहारा सोशल मीडिया पर अपनी बीच लाइफस्टाइल के लिए भी जानी जाती थीं. उनकी पोस्ट में घूमने-फिरने, समुद्र किनारे समय बिताने और सर्फिंग की झलक देखने को मिलती थी.

16 की उम्र में फैशन की दुनिया में रखा कदम

सहारा रे मशहूर ऑस्ट्रेलियाई सर्फर टोनी रे की बेटी थीं. उनका बचपन ऑस्ट्रेलिया, कैलिफोर्निया और हवाई में बीता. वह हर साल सर्दियों में अपने पिता के साथ हवाई के नॉर्थ शोर में तीन महीने बिताती थीं. 16 साल की उम्र में उन्होंने प्रोफेशनल सर्फर बनने का इरादा छोड़कर फैशन की दुनिया चुनी. बाद में उन्होंने लॉस एंजिल्स में फैशन की पढ़ाई की और अपना स्विमवियर ब्रांड शुरू किया.

कैसे जुड़ा जस्टिन बीबर संग नाम?

2016 में सहारा रे उस वक्त सुर्खियों में आईं, जब उनका नाम कनाडा के मशहूर सिंगर जस्टिन बीबर संग जुड़ा. वेकेशन के दौरान दोनों की तस्वीरें इंटरनेट पर खूब वायरल हुई. आपको बता दें कि यह ट्रिप इसी साल अगस्त में हुई थी. वहीं, सहारा रे ने अपने सोशल मीडिया पर आइलैंड पर घूमने की तस्वीरें और वीडियो पोस्ट किए. एक क्लिप में बीबर उनके पीछे पूल में दिख रहे थे. दूसरे में, उन्होंने झरने के पास पोज़ दिया. रिपोर्ट्स के अनुसार कहा गया कि दोनों ने कुछ वक्त डेट किया. हालांकि, दोनों में किसी ने भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं किया था.

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