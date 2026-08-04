कौन थीं मैरी रिवेरा? ‘स्पाइडर-मैन’ फेम अभिनेत्री का हुआ निधन, 82 की उम्र में दुनिया को कहा अलविदा

इन दिनों सिनेमाघरों में टॉम हॉलैंड की फिल्म ‘स्पाइडर-मैन: ब्रैंड न्यू डे’ तहलका मचा रही है. इसी वक्त दिग्गज एक्ट्रेस मैरी रिवेरा के 82 की उम्र में निधन की खबर ने लोगों को स्तब्ध कर दिया है. एक्ट्रेस ने ‘स्पाइडर-मैन: नो वे होम’ में नेड लीड्स (जैकब बैटलन) की दादी का रोल किया था, जिसे लोगों ने काफी पसंद किया था.

कैसे हुआ निधन?

अभिनेत्री मैरी रिवेरा का निधन 15 अप्रैल को होनोलूलू में हुई थी. लेकिन यह खबर हाल ही में सामने आई जब TMZ ने उनके परिवार के एक सदस्य से कन्फर्मेशन के बाद इसकी रिपोर्ट की. उन्होंने पब्लिकेशन को बताया, ‘मैरी को स्ट्रोक आया था, और डॉक्टरों ने परिवार को चेतावनी दी थी कि उनकी हालत बहुत गंभीर है.’

डॉक्टरों ने बताया कि अगर वह कोमा से बाहर भी आ जाती है, तो भी उसकी हालत में आगे कोई खास सुधार नहीं होगा, इसलिए मैरी के परिवार ने कथित तौर पर उसका लाइफ सपोर्ट हटाने का फैसला किया. बाद में उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया.

कौन थीं मैरी रिवेरा?

मैरी एगिडा रिवेरा का जन्म 2 जून 1943 को फिलीपींस के इलोइलो में स्वर्गीय विसेंट और फेलिसिया एगिडा के घर हुआ था, वह चर्च के लिए एक मिशनरी के रूप में रिटायर हुईं. उन्हें स्पाइडर-मैन: नो वे होम में टोबी मैगुइरे, एंड्रयू गारफील्ड, ज़ेंडाया और जैकब बैटलन के साथ स्क्रीन शेयर करने का मौका मिलने पर “बहुत गर्व” हुआ. मैरी के परिवार में उनके पति एलेजांद्रो रिवेरा; बच्चे कार्मेला जोन्स, पॉल रिवेरा, एडविन रिवेरा और एंजेला केली; 11 पोते-पोतियां; और चार परपोते-परपोतियां हैं.

स्पाइडर-मैन: नो वे होम फिल्म के बारे में

जॉन वॉट्स की डायरेक्ट की हुई फइल्म स्पाइडर-मैन: नो वे होम साल 2011 में रिलीज हुई थी. इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर दुनिया भर में $1.91 बिलियन कमाकर, अब तक की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक है. इस फिल्म में बेनेडिक्ट कंबरबैच, जॉन फेवर्यू, जेमी फॉक्स, विलेम डेफो, अल्फ्रेड मोलिना, बेनेडिक्ट वोंग और मारिसा टोमेई भी अहम रोल में थे.

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