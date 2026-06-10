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Who Was Kumod Raney: कौन थी कुमोद राणे? जिनके जाने पार बुरी तरह टूट गए Salman Khan; भाईजान की आंखों में आंसू देख फैंस हुए मायूस

Who Was Kumod Raney: मंगलवार को सलमान खान अपने परिवार के कई सदस्यों के साथ एक करीबी पारिवारिक दोस्त कुमोद राने के अंतिम संस्कार में शामिल हुए. इस दौरान उन्हें अपनी आंखों में आँसू रोकते हुए देखा गया.

By: Heena Khan | Last Updated: June 10, 2026 2:05:55 PM IST

kumod raney
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Who Was Kumod Raney: मंगलवार को सलमान खान अपने परिवार के कई सदस्यों के साथ एक करीबी पारिवारिक दोस्त कुमोद राने के अंतिम संस्कार में शामिल हुए. इस दौरान उन्हें अपनी आंखों में आँसू रोकते हुए देखा गया. ऑनलाइन शेयर की गई इन तस्वीरों ने कई लोगों को चिंतित कर दिया और लोग यह सोचने पर मजबूर हो गए कि किस नुकसान ने अभिनेता को इतना भावुक कर दिया. जहां लोग लगातार शोक व्यक्त कर रहे हैं, वहीं आइए जानते हैं उस व्यक्ति के बारे में जिनके निधन से खान परिवार शोक में है.

कौन थीं कुमोद राणे?

अब यह पता चला है कि सलमान खान और उनके परिवार की करीबी दोस्त कुमोद राणे का मंगलवार को निधन हो गया. उनका अंतिम संस्कार मुंबई में हुआ, जिसमें सलमान खान और उनके परिवार के कई सदस्य शामिल हुए. सोशल मीडिया पोस्ट्स से पता चलता है कि कुमोद की शादी सलमान खान के पुराने दोस्त जग्गी राने से हुई थी. माना जाता है कि सालों से सलमान और खान परिवार के साथ उनके करीबी संबंध थे और वो उनके दोस्तों के दायरे का एक अहम हिस्सा बन गई थीं. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कुमोद दुबई में रहने वाली एक उद्यमी थीं और शहर में एक लोकप्रिय ब्यूटी और वेलनेस वेंचर, ‘रेन ब्यूटी बार’  की संस्थापक थीं. उन्होंने 2005 में ‘रेन ब्यूटी बार’ की शुरुआत की थी.

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‘रेन ब्यूटी बार’ की हकीकत 

ब्रांड के इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर की गई एक पोस्ट के अनुसार, कुमोद ने ‘रेन’ के ज़रिए ‘एक हाई-स्टैंडर्ड ब्यूटी लाउंज बनाने की कोशिश की, जो क्वालिटी से समझौता किए बिना एक ही छत के नीचे कई तरह की सेवाएँ दे सके. ब्यूटी के अलावा, उन्हें इंटीरियर डिजाइनिंग, सोशल मीडिया और मार्केटिंग का भी शौक था. लेकिन कुमोद ज़्यादातर लाइमलाइट से दूर रहती थीं, लेकिन उनके इंस्टाग्राम अकाउंट की झलकियाँ खान परिवार के साथ उनके करीबी रिश्तों को दर्शाती हैं. सलमान खान के साथ सोशल गैदरिंग में शामिल होने और जन्मदिन मनाने से लेकर सोहेल खान की x पत्नी सीमा सजदेह के साथ समय बिताने तक, उनकी पोस्ट्स में सालों से परिवार के साथ बिताए कई यादगार पल कैद थे.

Tags: bollywoodhome-hero-pos-6kumod Raneysalman khan
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