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Who Was K. Bhagyaraj : कौन थे तमिल स्टार के. भाग्यराज? दिल का दौरा पड़ने से हुई मौत; इंडस्ट्री में पसरा मातम

Who Was K Bhagyaraj: तमिल फिल्मकार, अभिनेता और पटकथा लेखक के. भाग्यराज का 73 वर्ष की उम्र में चेन्नई में हार्ट अटैक से निधन हो गया. उनके जाने से तमिल सिनेमा के एक युग का अंत हो गया.

By: Preeti Rajput | Published: June 27, 2026 10:51:29 AM IST

कौन थे तमिल स्टार के. भाग्यराज?
कौन थे तमिल स्टार के. भाग्यराज?


Who Was K Bhagyaraj: तमिल फिल्ममेकर, एक्टर और स्क्रीनराइटर के. भाग्यराज का शनिवार, 27 जून को चेन्नई में हार्ट अटैक आने से निधन हो गया. वह 73 साल के थे. उनके निधन से तमिल सिनेमा के एक युग का अंत हो गया. उन्हें उनकी बेहतरीन कहानी कहने की कला, स्क्रीनप्ले लिखने और मिडिल-क्लास फैमिली एंटरटेनर फिल्मों में योगदान के लिए बहुत पसंद किया जाता था.

भाग्यराज के परिवार में कौन-कौन?

भाग्यराज के परिवार में उनकी पत्नी, एक्टर पूर्णिमा भाग्यराज, और उनके बच्चे, एक्टर शांतनु भाग्यराज और बेटी सरन्या भाग्यराज हैं. मशहूर फिल्ममेकर हाल तक पब्लिक लाइफ में एक्टिव थे और अपनी मौत से कुछ दिन पहले ही गोवा में एक्टर-पॉलिटिशियन खुशबू सुंदर की बेटी की शादी में शामिल हुए थे.

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के. भाग्यराज का करियर 

तमिलनाडु के इरोड जिले में कृष्णास्वामी भाग्यराज के रूप में जन्मे, उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में अपना सफर मशहूर फिल्ममेकर भारतीराजा के असिस्टेंट के तौर पर शुरू किया, जिसके बाद उन्होंने अपना एक सफल करियर बनाया. वे खास स्टाइल के मिडिल-क्लास फैमिली ड्रामा, शार्प स्क्रीनप्ले राइटिंग और सामाजिक तौर पर जुड़ी कहानी कहने के लिए जाने जाते थे.

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25 से ज्यादा फिल्मों का किया डायरेक्शन 

अपने शानदार करियर के दौरान, भाग्यराज ने 25 से ज्यादा फिल्में डायरेक्ट कीं और 75 से ज्यादा फिल्मों में एक्टिंग की. उन्हें तमिल सिनेमा के सबसे अच्छे स्क्रीनराइटर में से एक भी माना जाता था, उनके काम को उनके रिलेटेबल कैरेक्टर, इमोशनल गहराई और दिलचस्प कहानियों के लिए बहुत तारीफ मिली. भाग्यराज ने हिंदी सिनेमा में भी अपनी पहचान बनाई, उन्होंने आखिरी रास्ता (1986) डायरेक्ट किया, जिसमें अमिताभ बच्चन ने जया प्रदा, श्रीदेवी और अनुपम खेर के साथ डबल रोल किया था.

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Tags: K BhagyarajKollywood Newssouth newsTamil Cinema LegendTamil Film Director
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