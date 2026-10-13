Machan Baba: कौन थे देवरहा बाबा? नीम करौली बाबा के बाद अब उनके जीवन पर बन रही फिल्म, जानें- कब रिलीज होगी ‘मचान बाबा’?

Machan Baba: नीम करौली बाबा के बाद अब देवरहा बाबा के जीवन से प्रेरित फिल्म ‘मचान बाबा’ बनने जा रही है. फिल्म का शीर्षक पोस्टर जारी कर दिया गया है. निर्माताओं ने इसे 2027 में रिलीज करने की योजना बनाई है. फिल्म का निर्माण ओजस फिल्म्स के बैनर तले किया जा रहा है. इसके निर्माता ब्रिटेन में स्थापित भारतीय मूल की कारोबारी पूनम गुप्ता ओबीई और अमेरिका में रहने वाले उद्यमी विकल्प पालीवाल हैं.

पूनम गुप्ता ब्रिटेन के कारोबारी जगत में ‘पेपर क्वीन’ के नाम से जानी जाती हैं. उन्होंने अपने कारोबारी समूह के जरिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाई है. वहीं, सह-निर्माता विकल्प पालीवाल का जन्म और पालन-पोषण लखनऊ में हुआ. वह फिलहाल अमेरिका के टेक्सास राज्य के ऑस्टिन शहर में रहते हैं और सूचना प्रौद्योगिकी तथा रियल एस्टेट के कारोबार से जुड़े हैं.

नीम करौली बाबा और देवरहा बाबा के संबंधों का भी होगा जिक्र

नीम करौली बाबा और देवरहा बाबा लगभग एक ही दौर में सक्रिय थे. ‘मचान बाबा’ के लिए किए जा रहे शोध के दौरान मिले संस्मरणों और मौखिक विवरणों में दोनों संतों की मुलाकातों का उल्लेख मिलता है. इन विवरणों के अनुसार, नीम करौली बाबा देवरहा बाबा के प्रति विशेष सम्मान रखते थे.

‘श्रद्धा के साथ गंभीर शोध पर होगा जोर’

फिल्म की निर्माता पूनम गुप्ता ओबीई ने कहा कि देवरहा बाबा का जीवन आध्यात्मिक दृष्टि के साथ-साथ ऐतिहासिक और मानवीय नजरिए से भी बेहद दिलचस्प है. उनकी आयु, मचान पर रहने की जीवनशैली, आम लोगों से जुड़ाव और देश की प्रमुख हस्तियों से मुलाकातों से जुड़े कई प्रसंग आज भी लोगों के बीच चर्चा का विषय हैं.

पूनम गुप्ता ने कहा, “हमारी कोशिश होगी कि इस कहानी को श्रद्धा के साथ-साथ गंभीर शोध और सिनेमाई संवेदनशीलता के साथ प्रस्तुत किया जाए.”

कौन थे देवरहा बाबा?

देवरहा बाबा उत्तर प्रदेश और उत्तर भारत के कई क्षेत्रों में प्रसिद्ध संत थे. उनके नाम के साथ जुड़ा ‘देवराहा’ शब्द उनके शुरुआती जीवन और स्थान से संबंधित माना जाता है, हालांकि इसकी उत्पत्ति के बारे में अलग-अलग मान्यताएं हैं. वे मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश के देवरिया क्षेत्र और वृंदावन सहित कई स्थानों से जुड़े रहे. उनके पास दूर-दूर से लोग आध्यात्मिक मार्गदर्शन और आशीर्वाद लेने आते थे.

देवरहा बाबा की सबसे खास पहचान उनका ऊंचा लकड़ी का मचान था. वे नदी के किनारे बने इस मचान पर रहते और श्रद्धालुओं से वहीं मिलते थे.

देवरहा बाबा के जीवन का सबसे चर्चित रहस्य उनकी उम्र थी. उनके अनुयायियों के बीच मान्यता थी कि वे 150 से 250 वर्ष या उससे भी अधिक समय तक जीवित रहे. कुछ लोग उनकी उम्र इससे भी ज्यादा बताते थे.

1990 को वृंदावन में ली थी महासमाधि

देवरहा बाबा ने 19 जून 1990 को वृंदावन में महासमाधि ली थी. उनके निधन के बाद भी उनके अनुयायी उनकी शिक्षाओं, साधना और स्मृतियों से जुड़े रहे. वृंदावन में उनका समाधि स्थल श्रद्धालुओं के लिए महत्वपूर्ण स्थान है.

रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने 2009 में संसद में दिए गए एक भाषण के दौरान कहा था कि ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम ने भी 1911 में देवरहा बाबा से मुलाकात की थी. पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और राजीव गांधी भी उनसे आशीर्वाद लेने आते थे.